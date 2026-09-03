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Love Island Adria

Voditeljica 'Love Islanda' ne skriva uzbuđenje: 'Čim sam počela gledati show, postala sam fan'

Regionalna glumica Dragana Mićalović uskoro ulazi u sasvim novo televizijsko iskustvo, a iako je za format 'Love Island' znala i prije nego što je dobila poziv za sudjelovanje u projektu, priznaje da ga dotad nije detaljnije pratila

RTL.hr
03.09.2026 17:00

Znala sam za projekt, znala sam o čemu se radi, ali nisam gledala strane verzije 'Love Islanda'. Kada sam dobila poziv, odmah sam počela gledati i vrlo brzo postala fan", otkrila je Dragana Mićalović.

Regionalna glumica ovih se dana priprema za voditeljsku ulogu RTL-ovog showa 'Love Island Adria', koji će okupiti natjecatelje iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Oni će ljubav tražiti u luksuznoj vili na Tenerifeu, ali i priliku za osvajanje novčane nagrade od 50.000 eura. 

Svjetski nivo

"Pripreme su velike i odgovorne, na jednom zaista visokom, svjetskom nivou. Mislim da je važno i to što ovakav projekt pokazuje koliko smo visoko dosegli kada je riječ o produkciji", ističe Mićalović. 

Kako se približava početak, Dragana se ne priprema samo tehnički, nego i mentalno. Posebnu pažnju posvećuje tome kako će se postaviti u različitim situacijama i kakvu energiju želi donijeti u projekt.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

"Upoznajem se sa situacijama, promatram reakcije i zapravo ispitujem samu sebe – koji je način na koji bih ja voljela biti prisutna u ovom projektu i kako želim reagirati u određenim trenucima", govori. 

'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!

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Love Island Adria

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