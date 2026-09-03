Voditeljica 'Love Islanda' ne skriva uzbuđenje: 'Čim sam počela gledati show, postala sam fan'

Regionalna glumica Dragana Mićalović uskoro ulazi u sasvim novo televizijsko iskustvo, a iako je za format 'Love Island' znala i prije nego što je dobila poziv za sudjelovanje u projektu, priznaje da ga dotad nije detaljnije pratila

icon-close

Znala sam za projekt, znala sam o čemu se radi, ali nisam gledala strane verzije 'Love Islanda'. Kada sam dobila poziv, odmah sam počela gledati i vrlo brzo postala fan", otkrila je Dragana Mićalović. Regionalna glumica ovih se dana priprema za voditeljsku ulogu RTL-ovog showa 'Love Island Adria', koji će okupiti natjecatelje iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Oni će ljubav tražiti u luksuznoj vili na Tenerifeu, ali i priliku za osvajanje novčane nagrade od 50.000 eura.

Svjetski nivo

"Pripreme su velike i odgovorne, na jednom zaista visokom, svjetskom nivou. Mislim da je važno i to što ovakav projekt pokazuje koliko smo visoko dosegli kada je riječ o produkciji", ističe Mićalović. Kako se približava početak, Dragana se ne priprema samo tehnički, nego i mentalno. Posebnu pažnju posvećuje tome kako će se postaviti u različitim situacijama i kakvu energiju želi donijeti u projekt.

icon-expand icon-close icon-close Love Island Adria FOTO: Voyo