Voditeljica 'Love Islanda' ne skriva uzbuđenje: 'Čim sam počela gledati show, postala sam fan'

Znala sam za projekt, znala sam o čemu se radi, ali nisam gledala strane verzije 'Love Islanda'. Kada sam dobila poziv, odmah sam počela gledati i vrlo brzo postala fan", otkrila je Dragana Mićalović.
Regionalna glumica ovih se dana priprema za voditeljsku ulogu RTL-ovog showa 'Love Island Adria', koji će okupiti natjecatelje iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Oni će ljubav tražiti u luksuznoj vili na Tenerifeu, ali i priliku za osvajanje novčane nagrade od 50.000 eura.
Svjetski nivo
"Pripreme su velike i odgovorne, na jednom zaista visokom, svjetskom nivou. Mislim da je važno i to što ovakav projekt pokazuje koliko smo visoko dosegli kada je riječ o produkciji", ističe Mićalović.
Kako se približava početak, Dragana se ne priprema samo tehnički, nego i mentalno. Posebnu pažnju posvećuje tome kako će se postaviti u različitim situacijama i kakvu energiju želi donijeti u projekt.
"Upoznajem se sa situacijama, promatram reakcije i zapravo ispitujem samu sebe – koji je način na koji bih ja voljela biti prisutna u ovom projektu i kako želim reagirati u određenim trenucima", govori.
'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!