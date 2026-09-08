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Love Island Adria

Voditeljica 'Love Islanda' zavirila u profile kandidata 'Love Islanda' i otkrila sočan detalj: 'Bit će tu puno slomljenih srca'

Odbrojavanje do najvrelije ljubavne avanture je počelo – 'Love Island Adria' stiže 13. rujna na platformu Voyo

RTL.hr
08.09.2026 12:30

Regionalna publika s nestrpljenjem odbrojava posljednje dane do početka emitiranja showa 'Love Island Adria', dugoiščekivane regionalne inačice jednog od najuspješnijih dating formata na svijetu. Dok produkcija drži imena i lica natjecatelja, poznatih kao "islenderi", u strogoj tajnosti, voditeljica Dragana Mićalović na službenom Instagram profilu showa odlučila je dodatno zaintrigirati gledatelje. Učinila je to ponudivši im ekskluzivan, iako vrlo zagonetan, uvid u ono što ih uskoro čeka na ekranima.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

'Prvi i odmah desetka'

U kratkom videozapisu, popularna srpska glumica Dragana Mićalović najavila je da je "uspjela nagovoriti produkciju na jedan mali sneak peek". Dragana, koja dolazi iz poznate umjetničke obitelji i kojoj je ovo prva velika voditeljska uloga, s uzbuđenjem je preuzela mobitel kako bi pregledala profile prvih kandidata.

Njezine spontane reakcije govorile su više od riječi. Uz širok osmijeh i geste odobravanja, za jednog od muških natjecatelja je uzviknula: "Prvi i odmah desetka!", jasno dajući do znanja da je produkcija ljestvicu postavila vrlo visoko. Svoj je kratki pregled zaključila intrigantnom najavom koja obećava dramu: "Bit će tu puno slomljenih srca".

Odbrojavanje do najvrelije ljubavne avanture je počelo – 'Love Island Adria' stiže 13. rujna na platformu Voyo.

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Love Island Adria

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