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Love Island Adria

Voli li Anthony još uvijek Laru? 'Nikad ne reci nikad, ona će mi se uvijek sviđati!'

Iako je dao naslutiti kako njegov odnos s Aljom ide prema zatvaranju, čini se kako Anthony ipak nije toliko siguran u svoje osjećaje te da mu je glava i dalje puna misli o Lari!

RTL.hr
21.10.2026 16:00

Iskreno komentirajući svoju situaciju, priznao je da je Alja možda ljubomorna na njegov prijateljski odnos s Larom, no kada se potegnulo pitanje je li siguran da s Larom više ništa ne želi, Anthony se samo sramežljivo nasmijao i iznenadio sve svojim odgovorom.

'Lara će mi se uvijek sviđati...'

Njegove riječi jasno su dale do znanja kako prema Lari i dalje gaji prilično snažne emocije koje ne može samo tako potisnuti.

"Nikad ne reci nikad. Lara će mi se uvijek sviđati. Uvijek ću brinuti za nju i uvijek će mi biti draga", otvoreno je priznao Anthony.

Tijekom razgovora postavilo se i pitanje kemije te ljubavi među islanderima. Dok je za Alju istaknuo da među njima postoji kemija, ali "ne još" i ljubav, reakcija na spomen Lare ponovno je razotkrila njegovu dublju emotivnu povezanost s bivšom partnericom.

Anthony, Lara, Love Island Adria
Anthony, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Misliš da je volim?'

U trenutku dubokog razmišljanja i nesigurnosti, Anthony je naglas postavio pitanje Valentinu:

"Misliš da je volim?", upitao je zatečeni Anthony, priznavši time kolika se zbrka emocija odvija u njegovoj glavi.

Čitava ova situacija i razmišljanje o Lari stavili su ga u prilično nezavidnu poziciju, pa je na kraju sam uz osmijeh zaključio: "Nadam se da ovo nije početak klasične Anthony drame, ali vidjet ćemo."

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Love Island Adria

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