Voli li Anthony još uvijek Laru? 'Nikad ne reci nikad, ona će mi se uvijek sviđati!'

Iskreno komentirajući svoju situaciju, priznao je da je Alja možda ljubomorna na njegov prijateljski odnos s Larom, no kada se potegnulo pitanje je li siguran da s Larom više ništa ne želi, Anthony se samo sramežljivo nasmijao i iznenadio sve svojim odgovorom.
'Lara će mi se uvijek sviđati...'
Njegove riječi jasno su dale do znanja kako prema Lari i dalje gaji prilično snažne emocije koje ne može samo tako potisnuti.
"Nikad ne reci nikad. Lara će mi se uvijek sviđati. Uvijek ću brinuti za nju i uvijek će mi biti draga", otvoreno je priznao Anthony.
Tijekom razgovora postavilo se i pitanje kemije te ljubavi među islanderima. Dok je za Alju istaknuo da među njima postoji kemija, ali "ne još" i ljubav, reakcija na spomen Lare ponovno je razotkrila njegovu dublju emotivnu povezanost s bivšom partnericom.
'Misliš da je volim?'
U trenutku dubokog razmišljanja i nesigurnosti, Anthony je naglas postavio pitanje Valentinu:
"Misliš da je volim?", upitao je zatečeni Anthony, priznavši time kolika se zbrka emocija odvija u njegovoj glavi.
Čitava ova situacija i razmišljanje o Lari stavili su ga u prilično nezavidnu poziciju, pa je na kraju sam uz osmijeh zaključio: "Nadam se da ovo nije početak klasične Anthony drame, ali vidjet ćemo."
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