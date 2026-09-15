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Love Island Adria

Vukašin i Anthony iznenadili izjavom: 'Mislim da smo mi dečki veći ulov od cura u vili'

Dok se neki parovi zbližavaju, drugi prolaze kroz prve krize, a muški natjecatelji, čini se, grade čvrst savez

RTL.hr
15.09.2026 08:00

Dok su djevojke zaokupljene analiziranjem odnosa i prvih simpatija, Vukašin i Anthony su iskoristili trenutak za procjenu "konkurencije", ali i vlastite vrijednosti na ljubavnom tržištu. Vukašin je, impresioniran izgledom svojih sustanara, odlučio glasno iznijeti svoje mišljenje.

Anthony, Vukašin, Love Island Adria
Anthony, Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Likovi, brate, svaka čast, momci, svi su šminka, brate, sređeni. Tip top. Trening, ovo, ono", komentirao je Vukašin, hvaleći trud koji dečki ulažu u svoj izgled. Ovaj zaključak doveo ga je do prilično hrabre izjave koja je iznenadila čak i produkciju. "Mi smo veći ulov nego djevojke, brate", samouvjereno je poručio, sugerirajući da su muški natjecatelji ti oko kojih bi se djevojke trebale više truditi.

Anthony, Vukašin, Love Island Adria
Anthony, Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

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