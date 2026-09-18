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Love Island Adria

Vukašin iskreno priznao pred kamerama: 'Sumnjam u Milinu iskrenost, promijenilo mi se mišljenje o njoj!'

Prvi tjedan u vili na Tenerifeu donio je i prva velika razočaranja. Vukašin je bez suzdržavanja progovorio o motivima pojedinih stanara te priznao da ga je ponašanje pojedinih djevojaka natjeralo da promijeni početni dojam.

RTL.hr
18.09.2026 22:30

Iako ga je Mili na prvu privukla fizičkim izgledom, Vukašinu su zasmetale priče da pojedine natjecateljice biraju lokacije u vili samo kako bi dobile što više prostora pred kamerama.

"Par izjava nekih djevojaka me malo razočaralo. Mislim da je Mili spomenula tako nešto. To sam čuo od drugih momaka i tu sam se baš razočarao. Fizički mi se svidjela na početku, ali kako smo se upoznali i kad su mi se posložile neke stvari, promijenilo mi se mišljenje o njoj", iskreno je otkrio Vukašin.

Vukašin, Mili, Love Island Adria
Vukašin, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mirna luka s Tarom

Za razliku od Lare i Anthonyja za koje smatra da imaju prilično turbulentan i toksičan odnos, Vukašin je svoju mirnu luku pronašao s Tarom. Naglasio je da nigdje ne žuri te da mu odgovara što odnos grade polako i bez pritiska.

Tara i Vukašin, Love Island Adria
Tara i Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

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