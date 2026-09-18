Vukašin iskreno priznao pred kamerama: 'Sumnjam u Milinu iskrenost, promijenilo mi se mišljenje o njoj!'

Iako ga je Mili na prvu privukla fizičkim izgledom, Vukašinu su zasmetale priče da pojedine natjecateljice biraju lokacije u vili samo kako bi dobile što više prostora pred kamerama.

"Par izjava nekih djevojaka me malo razočaralo. Mislim da je Mili spomenula tako nešto. To sam čuo od drugih momaka i tu sam se baš razočarao. Fizički mi se svidjela na početku, ali kako smo se upoznali i kad su mi se posložile neke stvari, promijenilo mi se mišljenje o njoj", iskreno je otkrio Vukašin.