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Love Island Adria

Vukašin iznenadio Taru jutarnjom kavom, ona poručila: 'Ne volim kada drugi ljudi rade stvari za mene, ja to mogu bolje!'

Jutarnja kava u vili 'Love Island Adria' trebala je biti romantična gesta pažnje, no umjesto oduševljenja, Vukašin je od Tare dobio neočekivanu lekciju iz samostalnosti i kontrole

RTL.hr
18.09.2026 11:00

Nakon što su ga dečki u vili prozvali jer svojoj partnerici još nijednom nije pripremio doručak, Vukašin je odlučio preuzeti inicijativu. Kako Tara inače ne doručkuje, donio joj je kavu u krevet, uvjeren da je napravio savršen potez i da među njima sve funkcionira besprijekorno.

Tara, Vukašin, Love Island Adria
Tara, Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Sama sebi to napravim bolje!"

Iako je pred Vukašinom prihvatila kavu s osmijehom, Tara je u razgovoru sa strane otkrila svoju neobičnu stranu. Iskreno je priznala kako ima problem s time da drugi čine stvari za nju jer u dubini duše vjeruje da sve to može napraviti puno bolje sama, dodavši kroz smijeh da je zbog toga sama sebi pomalo bezobrazna.

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Love Island Adria

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