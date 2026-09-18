Vukašin iznenadio Taru jutarnjom kavom, ona poručila: 'Ne volim kada drugi ljudi rade stvari za mene, ja to mogu bolje!'

Nakon što su ga dečki u vili prozvali jer svojoj partnerici još nijednom nije pripremio doručak, Vukašin je odlučio preuzeti inicijativu. Kako Tara inače ne doručkuje, donio joj je kavu u krevet, uvjeren da je napravio savršen potez i da među njima sve funkcionira besprijekorno.

Iako je pred Vukašinom prihvatila kavu s osmijehom, Tara je u razgovoru sa strane otkrila svoju neobičnu stranu. Iskreno je priznala kako ima problem s time da drugi čine stvari za nju jer u dubini duše vjeruje da sve to može napraviti puno bolje sama, dodavši kroz smijeh da je zbog toga sama sebi pomalo bezobrazna.

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