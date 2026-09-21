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Love Island Adria

Vukašin nakon ispadanja sletio u Beograd: Na aerodromu ga dočekala posebna osoba, a zbog Tare ne krije žaljenje!

Nakon što je postao prvi natjecatelj koji je morao spakirati kofere i napustiti luksuznu vilu na Tenerifeu, Vukašin je sretno sletio u rodni Beograd. Na Zračnoj luci Nikola Tesla dočekao ga je otac, a njihov emotivan susret pri povratku iz showa raznježio je sve prisutne

RTL.hr
21.09.2026 21:00

Iako je od samog ulaska bio svjestan da je ispadanje sastavni dio natjecanja, Vukašin je u razgovoru za Net.hr priznao kako ga je trenutak pakiranja i odlaska ipak iznimno pogodio. Posebno mu je teško pao rastanak od kandidata s kojima se zbližio, a najviše od Tare, s kojom je bio u paru te s kojom je taman pred odlazak počeo graditi stabilan i obećavajući odnos.

Vukašin, Love Island Adria
Vukašin, Love Island Adria FOTO: Net.hr

'Ne kajem se ni jedne sekunde!'

Kada se podvuče crta pod njegovo boravljenje na otoku ljubavi, Vukašin ističe da iz showa nosi samo lijepe uspomene:

"Što se tiče mog iskustva, ovo je jedinstvena prilika koju nisam smio propustiti. Nisam znao da će biti tako, ali jako mi je drago što je tako. Ne kajem se ni jedne sekunde, a oduševljen sam. Znam da niti sam ja savršen, niti itko spomenut nije savršen, ali stvarno kao zajednica, mislim da smo pokazali koliko sve može ići daleko", poručio je Vukašin.

Vukašin, Love Island Adria
Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iako je za Vukašina avantura na Tenerifeu završila, u vili je njegov odlazak ostavio veliku prazninu, ali i otvorio prostor za nove preokrete. Kako će se Tara snaći bez svog dosadašnjeg partnera i hoće li netko od novih dečki iskoristiti priliku da joj se približi, doznat ćemo u novoj epizodi 'Love Islanda Adria' na platformi Voyo!

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