Vukašin nakon ispadanja sletio u Beograd: Na aerodromu ga dočekala posebna osoba, a zbog Tare ne krije žaljenje!

Iako je od samog ulaska bio svjestan da je ispadanje sastavni dio natjecanja, Vukašin je u razgovoru za Net.hr priznao kako ga je trenutak pakiranja i odlaska ipak iznimno pogodio. Posebno mu je teško pao rastanak od kandidata s kojima se zbližio, a najviše od Tare, s kojom je bio u paru te s kojom je taman pred odlazak počeo graditi stabilan i obećavajući odnos.

Kada se podvuče crta pod njegovo boravljenje na otoku ljubavi, Vukašin ističe da iz showa nosi samo lijepe uspomene:

"Što se tiče mog iskustva, ovo je jedinstvena prilika koju nisam smio propustiti. Nisam znao da će biti tako, ali jako mi je drago što je tako. Ne kajem se ni jedne sekunde, a oduševljen sam. Znam da niti sam ja savršen, niti itko spomenut nije savršen, ali stvarno kao zajednica, mislim da smo pokazali koliko sve može ići daleko", poručio je Vukašin.