Vukašin napustio Love Island Adria: 'Osjećam tugu, već mi svi nedostaju'

Islanderi su u suzama ispratili Vukašina iz vile na Tenerifeu. Avantura je za njega završila prerano, a sve nakon što je novi bombshell Luka odabrao Taru za partnericu. U suzama je završila i Tara, rekavši da se njihov odnos lijepo razvijao. Vukašin je, pak, gentlemanski zamolio Luku da pazi na Taru.

"Osjećam šok i tugu. Dok sam se pakirao, već sam osjećao koliko mi nedostaju. Oni su svojim emocijama potvrdili koliko smo bili bliski i koliko ćemo, ako Bog da, ostati bliski i nakon svega. Žao mi je, tužan sam, nedostajat će mi svi. Bilo mi je prelijepo, koliko god je kratko trajalo", otkrio je Vukašin nakon izlaska iz kuće.

"Mislim da je bilo sve savršeno, sve je išlo svojim tokom, prirodno, iskreno. Očaran sam koliko je ljudi pustilo suzu za mene - i to puno govori i o njima i o meni", dodao je Vukašin. U vilu bi se, ako ništa, zbog svojih prijatelja - odmah vratio!