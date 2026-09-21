Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Vukašin napustio Love Island Adria: 'Osjećam tugu, već mi svi nedostaju'

Vukašin je prvi kandidat koji je napustio Love Island Adria. Novi bombshell Luka odabrao je Taru kao svoju partnericu u vili i time je ova avantura za Vukašina završila. Priznaje - tužan je zbog napuštanja showa u kojem se sjajno snašao i stekao brojna prijateljstva. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo

RTL.hr
21.09.2026 12:11

Islanderi su u suzama ispratili Vukašina iz vile na Tenerifeu. Avantura je za njega završila prerano, a sve nakon što je novi bombshell Luka odabrao Taru za partnericu. U suzama je završila i Tara, rekavši da se njihov odnos lijepo razvijao. Vukašin je, pak, gentlemanski zamolio Luku da pazi na Taru.

Vukašin, Love Island Adria
Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Osjećam šok i tugu. Dok sam se pakirao, već sam osjećao koliko mi nedostaju. Oni su svojim emocijama potvrdili koliko smo bili bliski i koliko ćemo, ako Bog da, ostati bliski i nakon svega. Žao mi je, tužan sam, nedostajat će mi svi. Bilo mi je prelijepo, koliko god je kratko trajalo", otkrio je Vukašin nakon izlaska iz kuće.

"Mislim da je bilo sve savršeno, sve je išlo svojim tokom, prirodno, iskreno. Očaran sam koliko je ljudi pustilo suzu za mene - i to puno govori i o njima i o meni", dodao je Vukašin. U vilu bi se, ako ništa, zbog svojih prijatelja - odmah vratio!

Vukašin, Love Island Adria
Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Iskrenost su mi zapravo svi pokazali. Imao sam predrasude prema Jovanu jer je ušao kao bombshell, ali na kraju mi je postao jedan od najbližih ljudi u vili. Ponosan sam na njega jer je uspio kontrolirati svoje emocije, a nas dvojica povezali smo se na neki poseban način. Gašper mi je čak ostavio svoju narukvicu. On mi je u vili bio poput starijeg brata", zaključio je Vukašin odmah nakon napuštanja Love Island Adria vile. 

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria
Love Island Adria

Luka iz Pule uzdrmao je 'Love Island' vilu! On zna što želi od djevojke: 'S godinama izgled nestane'

Love Island Adria

Anthony djevojkama izveo striptiz, Tara poručila: 'To je bilo kao sudar - hoćeš gledati, a opet nećeš!'

Moglo bi te zanimati

Od 'Divljih pčela' do 'Love Islanda Adria': Evo što vas sve večeras čeka na RTL-u

Dečki koji su promijenili sve! Upoznajte nove bombshelle u Love Island Adria

Mili oštro osudila Gašperov potez: 'Da sam ja sjela nekom dečku u krilo i ugrizla ga za vrat, jel' bi ti to bilo ok?'

Dečki nisu oduševljeni novim bombshellima: 'Fizički su najslabiji ovdje, nisu nam nikakva prijetnja!'

Anthony djevojkama izveo striptiz, Tara poručila: 'To je bilo kao sudar - hoćeš gledati, a opet nećeš!'

Jedna djevojka ostala bez para: 'Sada znam da su muškarci muškarci - za mene više ne postoji!'

Pročitaj na Net.hr
Brat princeze Diane u intervjuu ponovio svoje tvrdnje: 'Ne čujem ga da govori kako to nije rekao'
Djevojka novog Hajdukovca morala odgoditi put za Split: 'U čemu je problem? Kako je opasan?'
Subota bez špice nezamisliva je: Evo koje su poznate face prošetale centrom metropole
Zadarske ljepotice očitale lekciju iz stila: Posebnu pažnju privukla brineta zavodljivim dekolteom
Braća koja su uništila lica operacijama: Tvrdili da su dio tajnih znanstvenih eksperimenata
Hrvatska glazbenica objavila da čeka bebu u 46. godini: 'Iza nas su godine teških pokušaja'
Subota u centru Zagreba: Ulice i terase pune građana, a jedan neobičan prizor iznenadio je sve
Priroda pala u drugi plan: Pripijeno izdanje Dilette Leotte izazvalo lavinu reakcija na mrežama
Slavko Sobin stiže u seriju 'Divlje pčele': 'Nova sezona donosi sve što volite, ali i mene'
Pravi primjer elegancije i stila: Pogledajte tko je sve ove subote uživao u centru Čakovca