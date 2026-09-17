Vukašin o novoj drami u vili: 'Mislim da je Alja prijetnja Lari i da je ona toga itekako svjesna!'

Promatrajući interakcije i nesuglasice koje su prostrujale vilom, Vukašin je otvoreno istaknuo kako Lari uopće neće biti lako sačuvati svog partnera uz novu konkurenciju.
"Mislim da je Alja svakako prijetnja Lari i da je to problem", samouvjereno je komentirao Vukašin, dodajući kako vjeruje da je Lara itekako svjesna opasnosti koja joj prijeti.
Suze i teške riječi pred svima
Da stvari između Lare i Anthonyja opasno škripe, pokazalo se kada su napetosti eskalirale zbog njegovih učestalih opaski na račun Larinijih godina i navodne nezrelosti. Komentari su Laru na kraju doveli do suza pred ostalim stanarima.
"Ovo je prvi put da sam se ja iznervirala", priznala je Lara u suzama, ističući da joj je dosta toga da je partner gleda s visoka zbog razlike od samo tri godine, i to pred cijelom grupom.
Otvorena vrata za nove prilike
S druge strane, Anthony nije pokazao pretjerano razumijevanje za njezin ispad. Izritiran dramatičnom reakcijom pred svima, dao je do znanja dečkima da nije spreman trpjeti takve situacije na duge staze. Poručio je da, ako se situacija ubrzo ne smiri, nema namjeru zatvarati vrata pred novim natjecateljicama koje pokažu interes.
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