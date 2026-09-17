Vukašin o novoj drami u vili: 'Mislim da je Alja prijetnja Lari i da je ona toga itekako svjesna!'

Dolazak novih djevojaka u vilu 'Love Island Adria' izazvao je opći potres među parovima, a uzdrmane temelje Larinog i Anthonyjevog odnosa brze su primijetili i ostali stanari. Dok se napetost u kući mogla rezati zrakom, Vukašin je bez dlake na jeziku dao svoju procjenu situacije

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Promatrajući interakcije i nesuglasice koje su prostrujale vilom, Vukašin je otvoreno istaknuo kako Lari uopće neće biti lako sačuvati svog partnera uz novu konkurenciju. "Mislim da je Alja svakako prijetnja Lari i da je to problem", samouvjereno je komentirao Vukašin, dodajući kako vjeruje da je Lara itekako svjesna opasnosti koja joj prijeti.

icon-expand icon-close icon-close Lara, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Suze i teške riječi pred svima

Da stvari između Lare i Anthonyja opasno škripe, pokazalo se kada su napetosti eskalirale zbog njegovih učestalih opaski na račun Larinijih godina i navodne nezrelosti. Komentari su Laru na kraju doveli do suza pred ostalim stanarima. "Ovo je prvi put da sam se ja iznervirala", priznala je Lara u suzama, ističući da joj je dosta toga da je partner gleda s visoka zbog razlike od samo tri godine, i to pred cijelom grupom.

icon-expand Lara, love Island Adria FOTO: Voyo

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