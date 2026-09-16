Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Vukašin ostao bez teksta nakon Tarinog priznanja: 'Malo mi je čudno što 23 godine i nikada nije bila u vezi, to mi je red flag'

U vili 'Love Island Adria' odnosi postaju sve složeniji, a iskreni razgovori otkrivaju neočekivane detalje o natjecateljima. Jedan takav trenutak dogodio se između Tare i Vukašina, kada je njezino priznanje o ljubavnom iskustvu kod njega upalilo alarm i natjeralo ga da njezinu situaciju opiše kao 'crvenu zastavu'

RTL.hr
16.09.2026 13:00

Tijekom intimnog razgovora, Tara je otkrila Vukašinu detalj iz svog privatnog života koji ga je ostavio bez teksta. Naime, priznala je kako s 23 godine još uvijek nikada nije bila u ozbiljnoj vezi. "Stvarno nikad nisam imala ozbiljnu vezu", rekla je, što je Vukašina vidno iznenadilo.

Nikad u ozbiljnoj vezi

Pokušala je objasniti svoje razloge, naglašavajući kako na vezu gleda kao na veliko ulaganje vremena i emocija. "Nisam nikad bila s nekim tko mi se toliko svidio. Smatram da u vezu ulažeš sebe, svoje vrijeme, i glupo mi je gubiti vrijeme i ulagati toliko od sebe u nešto što nije to to", pojasnila je Tara. Dodala je kako se dugo bojala da će veza ugroziti njezinu samostalnost, ali je s vremenom shvatila da to ne mora biti tako. "Uvijek sam smatrala da mi dečko oduzima od moje samostalnosti, no naučila sam da to nije tako i da je u redu imati ljude blizu sebe."

Tara, Love Island Adria
Tara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Vukašinova reakcija: 'To je za mene red flag'

Unatoč Tarinom objašnjenju, Vukašin nije skrivao da mu je ta informacija pomalo čudna. Smatra da je ozbiljna veza važno životno iskustvo, pogotovo u njezinim godinama. "Malo mi je čudno da ima 23 godine, a sve su bile samo nekakve kombinacije. Što god to bilo, za mene je to 'red flag'", rekao je Vukašin.

Vukašin, Love Island Adria
Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

On vjeruje da je važno "probati s nekim napraviti nešto lijepo" i da je partnerstvo, unatoč tome što može biti zahtjevno, ključan dio odrastanja. "Često mi je lakše biti sam nego imati djevojku, jer veza zna postati obaveza i crpiti energiju. No, mislim da je jako bitno i veliko iskustvo imati ozbiljniju vezu", rekao je.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr vukašin love island adria tara love island adria
Love Island Adria

Poljupci i ulazak novih djevojaka u potpunosti uzdrmali vilu: 'On ne voli plavuše pa mi je svejedno!'

Love Island Adria

Tek joj je 19, a samopouzdanja joj ne nedostaje: Kako je Lara ukrala show u 'Love Islandu Adria'

Moglo bi te zanimati

Nakon burne drame s Jovanom pao preokret u noćnim satima: Lara otišla Anthonyju na kauč!

Jovan razbjesnio Laru: 'Jako me živcira, izvrče moje riječi'

Što sve donosi nova epizoda 'Love Islanda': Prve svađe, opasni testovi i nova lica u vili

Jedan dečko odbio poljubac u 'Love Island' vili! Pokazao da mu je odanost važnija od igre

Spojler alert! Pao strastveni poljubac u 'Love Island' vili: 'Htjela sam da bude kraći, a onaj duži ću sačuvati za kasnije...'

Spojler alert! U vilu stigle dvije nove bombshellice i odmah pomrsile račune: 'Dečki će prvo pasti na moj izgled!'

Pročitaj na Net.hr
Predstavljeni natjecatelji showa 'The Traitors Srbija', a među njima je i član Mense
Minice, kratke hlačice i gole noge: Zbog ovih 25 dama prva polovica rujna je bila itekako vruća
Nitko ne želi prvi kući! Žestoka borba za imunitet! 'Ovo je diskriminacija! To je jadno'
Vodič kroz sve verzije Love Islanda dostupne na streaming platformi Voyo
Nova sezona 'Divljih pčela' donosi kaznu, iskupljenje i mračnog sadista kakvog još niste vidjeli
Kakva čast: Roko Blažević nastupio na Emmyjima
Net.hr ekskluzivno doznaje: Prekinuli Mate Rimac i Barbara Kotarski
Ima fetiš na iskusnije? Upoznajte crnku koja je zavela 31 godinu starijeg slavnog pjevača
Mile Kekin o novoj pjesmi i ljubavnicama: 'Mislim da mi je zapravo najviše pun k. laži'
Marco Cuccurin javio se iz bolnice: 'Stres radi svoje, ali ja se ne dam!'