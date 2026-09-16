Vukašin ostao bez teksta nakon Tarinog priznanja: 'Malo mi je čudno što 23 godine i nikada nije bila u vezi, to mi je red flag'

U vili 'Love Island Adria' odnosi postaju sve složeniji, a iskreni razgovori otkrivaju neočekivane detalje o natjecateljima. Jedan takav trenutak dogodio se između Tare i Vukašina, kada je njezino priznanje o ljubavnom iskustvu kod njega upalilo alarm i natjeralo ga da njezinu situaciju opiše kao 'crvenu zastavu'

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Tijekom intimnog razgovora, Tara je otkrila Vukašinu detalj iz svog privatnog života koji ga je ostavio bez teksta. Naime, priznala je kako s 23 godine još uvijek nikada nije bila u ozbiljnoj vezi. "Stvarno nikad nisam imala ozbiljnu vezu", rekla je, što je Vukašina vidno iznenadilo.

Nikad u ozbiljnoj vezi

Pokušala je objasniti svoje razloge, naglašavajući kako na vezu gleda kao na veliko ulaganje vremena i emocija. "Nisam nikad bila s nekim tko mi se toliko svidio. Smatram da u vezu ulažeš sebe, svoje vrijeme, i glupo mi je gubiti vrijeme i ulagati toliko od sebe u nešto što nije to to", pojasnila je Tara. Dodala je kako se dugo bojala da će veza ugroziti njezinu samostalnost, ali je s vremenom shvatila da to ne mora biti tako. "Uvijek sam smatrala da mi dečko oduzima od moje samostalnosti, no naučila sam da to nije tako i da je u redu imati ljude blizu sebe."

icon-expand icon-close icon-close Tara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Vukašinova reakcija: 'To je za mene red flag'

Unatoč Tarinom objašnjenju, Vukašin nije skrivao da mu je ta informacija pomalo čudna. Smatra da je ozbiljna veza važno životno iskustvo, pogotovo u njezinim godinama. "Malo mi je čudno da ima 23 godine, a sve su bile samo nekakve kombinacije. Što god to bilo, za mene je to 'red flag'", rekao je Vukašin.

icon-expand Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo