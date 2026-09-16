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Love Island Adria

Vukašin ostao zatečen Aljinim izgledom: 'Ova će nas tući sve, jeste vi vidjele te mišiće'

Nova bombshellica Alja nije dugo čekala da uzburka odnose u 'Love Islandu Adria'. Tek što je stigla u vilu, dobila je priliku odabrati tri dečka za poseban dejt, a njezina odluka nije prošla nezapaženo među ostalim Islanderima

RTL.hr
16.09.2026 22:30

Jedan će joj dečko pripremiti predjelo, drugi glavno jelo, a treći desert, pa je Alja morala dobro razmisliti s kim želi provesti vrijeme nasamo. Već je ranije dala naslutiti da je svjesna kako bi njezini izbori mogli izazvati reakcije u vili. "Mislim da ću nekim ljudima stati na žulj", priznala je Alja.

I čini se da nije pogriješila. Nakon što je odabrala trojicu Islandera, postala je jedna od glavnih tema razgovora u vili. Njezin dolazak i samouvjeren nastup već su privukli pažnju djevojaka, a sada je dodatnu prašinu podigla činjenica da će s trojicom dečkiju imati priliku družiti se nasamo.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Dok su djevojke komentirale novu bombshellice i njezine poteze, u razgovor se uključio i Vukašin. On je cijelu situaciju odlučio okrenuti na šalu, a posebno mu je za oko zapala Aljina fizička sprema. "Ova Alja će nas tući sve, jeste vi vidjele te mišiće", našalio se Vukašin.

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