Vukašin ostao zatečen Aljinim izgledom: 'Ova će nas tući sve, jeste vi vidjele te mišiće'

Jedan će joj dečko pripremiti predjelo, drugi glavno jelo, a treći desert, pa je Alja morala dobro razmisliti s kim želi provesti vrijeme nasamo. Već je ranije dala naslutiti da je svjesna kako bi njezini izbori mogli izazvati reakcije u vili. "Mislim da ću nekim ljudima stati na žulj", priznala je Alja.

I čini se da nije pogriješila. Nakon što je odabrala trojicu Islandera, postala je jedna od glavnih tema razgovora u vili. Njezin dolazak i samouvjeren nastup već su privukli pažnju djevojaka, a sada je dodatnu prašinu podigla činjenica da će s trojicom dečkiju imati priliku družiti se nasamo.