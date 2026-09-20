Vukašin oštro o Lari i Anthonyju: 'Oni su u toksičnom odnosu, uopće ne znaju uživati!'

Iako bi početak svake veze trebao biti najljepši i najopušteniji period, Lara i Anthony umjesto u romansi dane provode u teškim dramama i sukobima. Vukašin, koji Anthonyja gleda kao mlađeg brata, priznaje da mu je teško gledati kako se neprestano uništavaju.

"Mislim da ne smije biti suza, pogotovo u ovoj fazi na početku kad su se tek upoznali. Oni su u toksičnom odnosu, napadaju se kao dva roga i uopće ne znaju uživati", iskreno je poručio Vukašin, istaknuvši da im uzalud pokušava savjetovati da spuste ponos.