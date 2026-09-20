Vukašin oštro o Lari i Anthonyju: 'Oni su u toksičnom odnosu, uopće ne znaju uživati!'

Iako bi početak svake veze trebao biti najljepši i najopušteniji period, Lara i Anthony umjesto u romansi dane provode u teškim dramama i sukobima. Vukašin, koji Anthonyja gleda kao mlađeg brata, priznaje da mu je teško gledati kako se neprestano uništavaju.
"Mislim da ne smije biti suza, pogotovo u ovoj fazi na početku kad su se tek upoznali. Oni su u toksičnom odnosu, napadaju se kao dva roga i uopće ne znaju uživati", iskreno je poručio Vukašin, istaknuvši da im uzalud pokušava savjetovati da spuste ponos.
Dva potpuno različita svijeta
Za razliku od njihove konstantne drame gdje stvari idu "od nula do sto" u sekundi, Vukašin sa svojom partnericom Tarom gradi odnos polako, staloženo i bez ikakvog pritiska.
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