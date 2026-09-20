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Love Island Adria

Vukašin oštro o Lari i Anthonyju: 'Oni su u toksičnom odnosu, uopće ne znaju uživati!'

Dok se u vili 'Love Island Adria' razvijaju prve simpatije, odnos Lare i Anthonyja već u prvom tjednu puca po šavovima. Vukašin je bez okolišanja ogolio njihovu dinamiku te bez dlake na jeziku objasnio zašto smatra da idu ravno u propast

RTL.hr
20.09.2026 12:30

Iako bi početak svake veze trebao biti najljepši i najopušteniji period, Lara i Anthony umjesto u romansi dane provode u teškim dramama i sukobima. Vukašin, koji Anthonyja gleda kao mlađeg brata, priznaje da mu je teško gledati kako se neprestano uništavaju.

"Mislim da ne smije biti suza, pogotovo u ovoj fazi na početku kad su se tek upoznali. Oni su u toksičnom odnosu, napadaju se kao dva roga i uopće ne znaju uživati", iskreno je poručio Vukašin, istaknuvši da im uzalud pokušava savjetovati da spuste ponos.

Anthony i Lara, Love Island Adria
Anthony i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dva potpuno različita svijeta

Za razliku od njihove konstantne drame gdje stvari idu "od nula do sto" u sekundi, Vukašin sa svojom partnericom Tarom gradi odnos polako, staloženo i bez ikakvog pritiska.

Tara i Vukašin, Love Island Adria
Tara i Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Hoće li Anthony i Lara napokon poslušati glas razuma ili je njihov odnos nepovratno osuđen? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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