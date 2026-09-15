Vukašin pred Tarom priznao: 'Lara i Mili su najviše moj tip djevojke'

Atmosfera u vili na Tenerifeu dodatno se zagrijala tijekom igre osmišljene da potakne potpunu iskrenost. Pravila su bila jednostavna: jedan od natjecatelja vadi pitanje iz posude s ledom, a ostatak ekipe dužan je na njega iskreno odgovoriti. Pitanja su bila direktna i bez filtera, a ticala su se prvih dojmova, fizičke privlačnosti i "crvenih zastava" koje su primijetili jedni kod drugih. Nitko nije bio pošteđen, a pritisak da se kaže istina doveo je do nekoliko šokantnih otkrića. Upravo je jedno takvo pitanje stavilo Vukašina u središte pozornosti.

Kada je na red došlo pitanje za dečke - "Digni ruku ako je neka od djevojaka baš tvoj tip?" - Vukašin je bez oklijevanja podigao ruku. S obzirom na to da je od početka showa spojen s energičnom Tarom, s kojom je dijelio i postelju, svi su očekivali da će upravo nju istaknuti kao svoj idealan tip. Međutim, na direktno pitanje "Zbog koga?", uslijedio je hladan tuš. Vukašin je prvo mirno opisao svoj idealan tip djevojke kao osobu "tamne kose i tamnijeg tena", a zatim je, gledajući u Taru, ali i ostatak ekipe, bez uvijanja priznao: "Lara i Mili su najviše moj tip".

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