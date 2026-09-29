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Love Island Adria

Vukašin razočaran situacijom u Love Island vili: 'Luka mi se zamjerio jer je izbacio moju Taru. Bijesan sam'

Nakon napuštanja showa 'Love Island Adria', bivši islander Vukašin nastavio je pratiti zbivanja u vili iz potpuno drugačije perspektive. Iako gledatelji vide samo dio događaja, priznaje da svake večeri u šoku iščekuje novu epizodu te proživljava koktel pozitivnih i negativnih emocija

RTL.hr
29.09.2026 14:58

Posebno ga je pogodila situacija oko Luke i Tare. Iako je očekivao da će se Tara svidjeti nekom od bombshellova, bio je uvjeren da joj se Luka na kraju neće svidjeti. Razočaran Lukinim odlukama i slanjem Tare kući, Vukašin nije skrivao svoj bijes. "Razočaran sam. Bijesan. Nije fer. Nemam problem s tim što je mene izbacio, iako mi je teško palo. Ali jako mi je zamjerio kada je izbacio moju Taru i samim time ponovno povrijedio i nju i moju obitelj, 'OG Islandere'. Mislio sam da je: 'Moraš je čuvati, moraš paziti na nju', bilo dovoljno jasno", poručio je Vukašin za Net.hr.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Tarino napuštanje vile opisao je kao srceparajuće i prožeto osjećajem nepravde, napominjući da joj se javio čim je vidio da odlazi. S druge strane, razumije zašto je Luka odabrao novu bombshell Anju, iako smatra da je išao linijom manjeg otpora: Pokazao je da je slab. Neustrajan. S druge strane, razumije njegov izbor. "Nije htio gubiti vrijeme s Tarom. Da sam ja bio u njegovoj situaciji, ne bih išao linijom manjeg otpora. Barem bih se potrudio."

Osvrnuo se i na burnu raspravu o body countu koja je podijelila vilu, nazvavši je škakljivom temom osmišljenom da razdvoji parove. Razumije razočaranje djevojaka, ali podržava i to da ljudi imaju svoje standarde i mišljenja, iako osjeća da nisu svi bili u potpunosti iskreni.

Vukašin, Love Island Adria
Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Komentirajući dramu između Mili i Gašpera (G-ja), istaknuo je da su oni iznimno bliski te da su ovaj problem uspjeli riješiti kao tim. Podsjetio je da ih je i u vili upozoravao da uspore kako ne bi "izgorjeli". Kada je riječ o muškim stavovima u toj raspravi, stao je uz svoje prijatelje: "G i Robi da kažu da je nebo zeleno, ja bih se složio s njima. Obojica su moja braća, a prije svega kvalitetni i dobri ljudi. Mislim da je sasvim u redu da obojica imaju svoje mišljenje i standarde."

Dotaknuo se i Alje koja je na partyju otvoreno prozvala dečke. Iako je smatra divnom djevojkom, smatra da skriva svoju ranjivost: "Problem je što skriva svoju ženstvenost iza 'alfa-ženka' maske. Trudi se predstaviti kao jaka, sigurna i samostalna... Zbog te maske dopustila si je boriti tuđe bitke. Logično, time se zamjerila ostalim islanderima."

Vukašin, Love Island Adria
Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Unatoč svemu viđenome, Vukašinovo mišljenje o ostalim sudionicima ostalo je nepromijenjeno. Da se može vratiti na jedan dan, prvo bi zagrlio Anthonyja koji je u kratkom roku ostao bez svojih najbližih ljudi u vili: "Jako se brinem za sve njih. Nedostaju mi baš svi. Najviše brinem za svog 'lil broa', 'nonchalant kinga' koji je među prvima skinuo masku i pokazao tko je... Nevjerojatna razina empatije, emocionalne zrelosti i hrabrosti, što je danas kod muškaraca prava rijetkost."

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Love Island Adria

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