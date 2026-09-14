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Love Island Adria

Vukašin ušao u vilu, dvije djevojke odmah pokazale interes, a Lara ga hladno spustila: 'Prestar mi je'

Nakon što se prvih pet djevojaka smjestilo u luksuznu vilu na Tenerifeu, iščekivanju je došao kraj

RTL.hr
14.09.2026 13:00

U prvu sezonu regionalnog showa 'Love Island Adria' stigli su i prvi muškarci, spremni unijeti pomutnju i pronaći ljubav, a prve iskre, ali i prve drame, planule su već tijekom ceremonije spajanja.

Vukašin probio led

Atmosfera u vili dosegla je vrhunac kada je voditeljica najavila dolazak prvog kandidata. Led je probio 23-godišnji Vukašin, influencer iz Zrenjanina, koji je samouvjereno kročio pred djevojke. Svojom je pojavom odmah privukao pažnju Milice i Tare, koje su istupile naprijed i time pokazale interes.

Lara i Vukašin, Love Island Adria
Lara i Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Žene su kao mačke, a muškarci kao psi. Što si hladniji prema njima, to će one više trčati za tobom", iznio je Vukašin svoju ljubavnu filozofiju, no čini se da ona nije impresionirala sve.

'Star mi je'

Iako je na kraju za svoju partnericu odabrao 19-godišnju Laru iz Beograda, ona za njega nije napravila korak naprijed. Njezin razlog? "Star mi je", kratko je komentirala, iako je njezina gornja granica, kako je ranije navela, 25 godina, a Vukašin ima tek 24. Unatoč tome, postali su prvi, doduše pomalo neusklađen, par sezone.

Novu epizodu Love Island Adria ekskluzivno možete pratiti u ponedjeljak, samo na Voyo, u 20 sati! Aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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