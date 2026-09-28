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Zaboravila Luku u sekundi! Anji se opasno sviđa novi bombshell: 'Kada me pogleda s tim lijepim očima, nešto se osjeti'

Nakon što je konačno raščistila nezadovoljstvo u staroj vezi, napokon je dočekala svojih pet minuta i to u društvu novog zgodnog bombshella.

RTL.hr
28.09.2026 10:34

Prije nego što je novi dečko uopće stupio u punu akciju, Anja je morala staviti točku na i u neuspješnoj romansi s Lukom. Njihov odnos od samog je početka bio prožet nesporazumima, a Anji je najviše smetalo njegovo nepoštovanje osobnih granica.

Iskreno mu je rekla u lice sve što je tišti i zauvijek zatvorila ta vrata:

"Ne trebam dijete pored sebe, trebam muškarca!"

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tajni zadatak na havajskoj zabavi: Stefan odabrao baš nju!

Tek što je priča s Lukom otišla u povijest, u vili je nastala opća pomutnja. Stefan, 22-godišnji osobni trener iz Novog Sada, ušetao je na otok s jasnim ciljem da promijeni dinamiku. 

'Imaš prelijepe oči i zube osjeća se kemija!'

Romantični sastanak uz bazen brzo je razotkrio da su simpatije i te kako obostrane. Stefan nije štedio na komplimentima, priznavši kako se doslovno "izgubio u njezinim očima", a Anja mu nije ostala dužna: "Imaš jako lijepe oči i jako lijepe zube", uzvratila mu je kroz osmijeh.

Pred kamerama kasnije nije mogla sakriti koliko ju je novi dečko opčinio:

"Kada me pogleda s ovim lijepim očima, nešto se osjeti... Osjeća se kemija!"

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