Zaboravila Luku u sekundi! Anji se opasno sviđa novi bombshell: 'Kada me pogleda s tim lijepim očima, nešto se osjeti'

Prije nego što je novi dečko uopće stupio u punu akciju, Anja je morala staviti točku na i u neuspješnoj romansi s Lukom. Njihov odnos od samog je početka bio prožet nesporazumima, a Anji je najviše smetalo njegovo nepoštovanje osobnih granica.
Iskreno mu je rekla u lice sve što je tišti i zauvijek zatvorila ta vrata:
"Ne trebam dijete pored sebe, trebam muškarca!"
Tajni zadatak na havajskoj zabavi: Stefan odabrao baš nju!
Tek što je priča s Lukom otišla u povijest, u vili je nastala opća pomutnja. Stefan, 22-godišnji osobni trener iz Novog Sada, ušetao je na otok s jasnim ciljem da promijeni dinamiku.
'Imaš prelijepe oči i zube osjeća se kemija!'
Romantični sastanak uz bazen brzo je razotkrio da su simpatije i te kako obostrane. Stefan nije štedio na komplimentima, priznavši kako se doslovno "izgubio u njezinim očima", a Anja mu nije ostala dužna: "Imaš jako lijepe oči i jako lijepe zube", uzvratila mu je kroz osmijeh.
Pred kamerama kasnije nije mogla sakriti koliko ju je novi dečko opčinio:
"Kada me pogleda s ovim lijepim očima, nešto se osjeti... Osjeća se kemija!"
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