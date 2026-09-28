Zaboravila Luku u sekundi! Anji se opasno sviđa novi bombshell: 'Kada me pogleda s tim lijepim očima, nešto se osjeti'

Prije nego što je novi dečko uopće stupio u punu akciju, Anja je morala staviti točku na i u neuspješnoj romansi s Lukom. Njihov odnos od samog je početka bio prožet nesporazumima, a Anji je najviše smetalo njegovo nepoštovanje osobnih granica.

Iskreno mu je rekla u lice sve što je tišti i zauvijek zatvorila ta vrata:

"Ne trebam dijete pored sebe, trebam muškarca!"