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Love Island Adria

Zaboravili pravila showa? Voditeljica bez suzdržavanja poručila Mili i Gašperu: 'Moram vas podsjetiti na jednu stvar...'

Par koji od prvih dana odaje dojam kao da je u braku godinama, a ne u dinamičnom dating showu prepunom iskušenja, dobio je izravnu opomenu od voditeljice Dragane kojoj nije promakla njihova potpuna izolacija od ostatka vile

RTL.hr
25.09.2026 22:40

Tjedan za Mili i Gašpera počeo je prilično vatreno. Tijekom jednog od izazova, Gašper se odlično snašao u ulozi stripera, no Mili nije bila nimalo oduševljena priznala je kako je od šoka morala zatvoriti oči! Ipak, pravi zaplet nastao je tijekom zloglasne igre otkrivanja broja seksualnih partnera.

Mili, koja iza sebe ima šest dugih veza, otvoreno je pred Draganom osudila dvostruka mjerila koja i dalje vladaju na Balkanu, istaknuvši kako muškarci prečesto određuju vrijednost žene na temelju njezine prošlosti. S druge strane, Gašper se branio tvrdnjom da je cijela situacija bila isforsirana za kamere te da se atmosfera u vili potpuno promijenila nakon izlaska pojedinih stanara.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Lekcija pred kamerama

Prava kulminacija razgovora uslijedila je kada ih je Dragana upitala postoji li itko drugi u vili s kim bi voljeli istražiti potencijalnu romantičnu povezanost. Oboje su bez razmišljanja i kategorički odbili tu mogućnost. Mili je naglasila kako nema nikakvu potrebu upoznavati nove ljude na romantičan način jer joj je u trenutnom paru savršeno, dodavši da joj prilasci drugih nemaju nikakvog smisla.

Vidjevši koliko su se potpuno zatvorili i izolirali od ostatka ekipe, ignorirajući samu bit reality formata u kojem sudjeluju, voditeljica Dragana ih je uz znakovit osmijeh morala vratiti u surovu realnost:

"Ja moram podsjetiti na jednu stvar vi ste u Love Islandu!"

Dragana, Mili, Gašper, Love Island Adria
Dragana, Mili, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dragana im je time jasno dala do znanja da je poanta emisije upravo u miješanju, upoznavanju novih lica, izlasku iz komfor-zone i konstantnom testiranju vlastitih odnosa, a ne u spavanju na lovorikama.

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