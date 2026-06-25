Zaboravite pasivno gledanje: Pametna aplikacija daje gledateljima potpunu kontrolu nad sudbinama parova u 'Love Island Adria'!

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Prva regionalna sezona megapopularnog reality formata 'Love Island Adria' tek što nije počela, a pripreme iza kulisa već opasno griju atmosferu. Dok samci iz Hrvatske, Srbije i Slovenije pakiraju kofere za luksuznu vilu na Tenerifima, s RTL-a stižu detalji o inovaciji koja će u potpunosti promijeniti pravila igre na kakva smo navikli u dosadašnjim realityjima.

Tehnologija u službi "krojenja sudbina"

Jedan od najvećih noviteta ove regionalne sezone je uvođenje napredne tehnologije koja publici daje ulogu apsolutnog kreatora sudbina unutar vile. Gledatelji više neće biti samo promatrači koji na kraju tjedna glasaju za ostanak ili ispadanje, već aktivni sudionici u ljubavnim zapletima. Kako objašnjava Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adria, putem pametne aplikacije gledatelji će imati moć izravno utjecati na sudbine parova i upravljati njihovim ljubavnim životima u stvarnom vremenu.

icon-expand Matej Lončarić FOTO: RTL

"Ovo je prvi show gdje ćemo imati pametnu aplikaciju gdje će gledatelji moći odlučiti koje natjecatelje će poslati na nekakav spoj. Znači, tebi se može sviđati neki dečko, ali zapravo gledatelji vide da duboko u sebi voliš drugu osobu, onda će ti gledatelji omogućiti da odeš na spoj s tom osobom.", izjavio je Lončarić za RTL Danas.

icon-expand Love Island Adria FOTO: RTL

icon-expand Love Island Adria FOTO: RTL

Sprema se neviđena drama na Tenerifima