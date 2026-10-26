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Love Island Adria

Zaboravite prepoznatljive kovrče: Drina oduševila iznenadnom promjenom izgleda u 'Love Island Adria'

Omiljena islanderica odlučila je osvježiti svoj imidž u showu 'Love Island Adria', a gledatelji su ostali oduševljeni njezinim novim izdanjem

RTL.hr
26.10.2026 16:00

U prvoj regionalnoj sezoni dating showa Love Island Adria uzbuđenja ne nedostaje, a islanderica Drina od samog početka važi za jednu od omiljenih natjecateljica među gledateljima. Poznata po svom vedrom duhu, iskrenom pristupu i prepoznatljivoj bujnoj plavoj kovrčavoj kosi, Drina je izgradila imidž po kojem je svi lako pamte. Međutim, u posljednjoj epizodi odlučila je sve iznenaditi.

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Odrekla se zaštitnog znaka i zablistala

Tijekom boravka u vili, Drina se po prvi put pojavila s potpuno ispeglanom, ravnom kosom. Iako su njezine prirodne, specifične kovrče bile njezin zaštitni znak od prvog dana, ova mala promjena unijela je osvježenje.

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Neki gledatelji na društvenim mrežama nisu skrivali oduševljenje kada su je ugledali u novom izdanju, ističući kako joj ravna kosa izvrsno stoji i dodatno naglašava njezine crte lica. Drina je time dokazala da s lakoćom nosi različite stilove te da izgleda jednako atraktivno i s ravnom kosom i s prepoznatljivim loknama.

Drina i Anja, Love Island Adria
Drina i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Stabilna ljubavna priča s Valentinom

Osim po atraktivnom izgledu i transformacijama, Drina privlači pozornost i svojom ljubavnom pričom u vili. Od samog početka showa izgradila je snažan i stabilan odnos s Valentinom. Iako su se drugi parovi u vili suočavali s brojnim usponima, padovima i nesuglasicama, Drina i Valentin važe za jedan od najskladnijih parova koji usprkos svim izazovima čuva svoju povezanost.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

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