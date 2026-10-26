Zaboravite prepoznatljive kovrče: Drina oduševila iznenadnom promjenom izgleda u 'Love Island Adria'

Omiljena islanderica odlučila je osvježiti svoj imidž u showu 'Love Island Adria', a gledatelji su ostali oduševljeni njezinim novim izdanjem

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U prvoj regionalnoj sezoni dating showa Love Island Adria uzbuđenja ne nedostaje, a islanderica Drina od samog početka važi za jednu od omiljenih natjecateljica među gledateljima. Poznata po svom vedrom duhu, iskrenom pristupu i prepoznatljivoj bujnoj plavoj kovrčavoj kosi, Drina je izgradila imidž po kojem je svi lako pamte. Međutim, u posljednjoj epizodi odlučila je sve iznenaditi.

icon-expand icon-close icon-close Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Odrekla se zaštitnog znaka i zablistala

Tijekom boravka u vili, Drina se po prvi put pojavila s potpuno ispeglanom, ravnom kosom. Iako su njezine prirodne, specifične kovrče bile njezin zaštitni znak od prvog dana, ova mala promjena unijela je osvježenje.

icon-expand Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Neki gledatelji na društvenim mrežama nisu skrivali oduševljenje kada su je ugledali u novom izdanju, ističući kako joj ravna kosa izvrsno stoji i dodatno naglašava njezine crte lica. Drina je time dokazala da s lakoćom nosi različite stilove te da izgleda jednako atraktivno i s ravnom kosom i s prepoznatljivim loknama.

icon-expand Drina i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Stabilna ljubavna priča s Valentinom

Osim po atraktivnom izgledu i transformacijama, Drina privlači pozornost i svojom ljubavnom pričom u vili. Od samog početka showa izgradila je snažan i stabilan odnos s Valentinom. Iako su se drugi parovi u vili suočavali s brojnim usponima, padovima i nesuglasicama, Drina i Valentin važe za jedan od najskladnijih parova koji usprkos svim izazovima čuva svoju povezanost.

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo