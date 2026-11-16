Zamalo odnijeli pobjedu, a sada im ljubav cvjeta: Anja i Gašper vratili se u Sloveniju i pokazali koliko su zaljubljeni!

Iako su za dlaku ispustili pobjedu iz svojih ruku i zauzeli visoko mjesto u superfinalu, čini se da su pravi pobjednici jer njihova ljubav izvan kamera raste iz dana u dan

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Prva sezona hit showa 'Love Island Adria' donijela nam je brojne preokrete, dramatične trenutke i romantične priče o kojima se ne prestaje pričati, a jedan od parova koji je obilježio finale svakako su bili omiljeni Anja i Gašper.

Povratak u stvarnost i zajednička idila

Nakon sunčanih dana, luksuznih izazova i života pod budnim okom kamera na Tenerifeu, par se vratio u svoju svakodnevicu u Sloveniji. Mnogi se parovi nakon napuštanja izolacije i povratka u stvarni svijet suoče s izazovima, no kod Anje i Gašpera situacija je potpuno drugačija.

icon-expand icon-close icon-close Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Instagram

Sudeći prema njihovim objavama i zajedničkim trenucima koje s osmijehom dijele s obožavateljima, povezanost iz vile u stvarnom je svijetu postala još snažnija. Svaki slobodan trenutak koriste kako bi provodili vrijeme zajedno, a podrška koju primaju od publike ne jenjava ni nakon završetka showa.

icon-expand Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Instagram

Romansa koja nadmašuje televizijske ekrane

Iako titula pobjednika nije završila u njihovim rukama, Anja i Gašper dokazali su da je najveća nagrada koju su mogli ponijeti iz showa upravo – jedno drugo. Njihova kemija, stabilnost i međusobno poštovanje pokazali su se kao dobitna kombinacija koja ruši sve prepreke.

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