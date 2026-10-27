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Love Island Adria

Zdrave navike u dvoje: Loren i Roberto dokazali da najbolje funkcioniraju kada su tim

Zvijezde showa 'Love Island Adria' uspješno su nastavile svoju romansu u stvarnom životu, a svoje pratitelje sada su oduševile zajedničkom fitness rutinom i povratkom zdravim navikama

RTL.hr
27.10.2026 09:00

Iako je Love Island Adria avantura za njih završila, život njezinih islandera i dalje privlači pozornost javnosti. Među parovima čija se ljubavna priča s malih ekrana uspješno preselila u stvarni svijet ističu se Loren i Roberto. Ovaj par ne prestaje oduševljavati svoje obožavatelje, a njihov zajednički život u Zagrebu sada je dobio i novu, zdraviju dimenziju.

Povratak zdravim navikama u dvoje

Nakon sunčanih dana provedenih na Tenerifeu i povratka svakodnevnim obvezama, Loren i Roberto odlučili su se posvetiti sebi i svom zdravlju. Da u svemu djeluju kao pravi tim, dokazali su i najnovijom objavom na društvenim mrežama.

Loren je na svom profilu podijelila opušteni i nasmijani video iz teretane, pokazavši kako s dečkom provodi slobodno vrijeme. Uz dobro raspoloženje, pozitivnu energiju, par je pokazao da se odlično nadopunjuje i izvan televizijskih kamera.

Roberto i Loren, Love Island Adria
Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Instagram

Timski rad i nerazdvojna povezanost

Dok je Roberto spremno pozirao pokazujući mišiće, Loren je zabilježila taj zabavni trenutak u ogledalu, ne skrivajući osmijeh s lica. Njihovi pratitelji odmah su primijetili kako par zrači nevjerojatnom pozitivom te da im zajednički život i te kako prija.

Ovaj simpatični fitness izlet još je jednom potvrdio da su Loren i Roberto svoju romansu podigli na višu razinu te da uspješno usklađuju svakodnevne obveze, zajednička druženja i brigu o zdravom načinu života. 

Loren i Roberto, Love Island Adria
Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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