Zdrave navike u dvoje: Loren i Roberto dokazali da najbolje funkcioniraju kada su tim

Iako je Love Island Adria avantura za njih završila, život njezinih islandera i dalje privlači pozornost javnosti. Među parovima čija se ljubavna priča s malih ekrana uspješno preselila u stvarni svijet ističu se Loren i Roberto. Ovaj par ne prestaje oduševljavati svoje obožavatelje, a njihov zajednički život u Zagrebu sada je dobio i novu, zdraviju dimenziju.
Povratak zdravim navikama u dvoje
Nakon sunčanih dana provedenih na Tenerifeu i povratka svakodnevnim obvezama, Loren i Roberto odlučili su se posvetiti sebi i svom zdravlju. Da u svemu djeluju kao pravi tim, dokazali su i najnovijom objavom na društvenim mrežama.
Loren je na svom profilu podijelila opušteni i nasmijani video iz teretane, pokazavši kako s dečkom provodi slobodno vrijeme. Uz dobro raspoloženje, pozitivnu energiju, par je pokazao da se odlično nadopunjuje i izvan televizijskih kamera.
Timski rad i nerazdvojna povezanost
Dok je Roberto spremno pozirao pokazujući mišiće, Loren je zabilježila taj zabavni trenutak u ogledalu, ne skrivajući osmijeh s lica. Njihovi pratitelji odmah su primijetili kako par zrači nevjerojatnom pozitivom te da im zajednički život i te kako prija.
Ovaj simpatični fitness izlet još je jednom potvrdio da su Loren i Roberto svoju romansu podigli na višu razinu te da uspješno usklađuju svakodnevne obveze, zajednička druženja i brigu o zdravom načinu života.
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