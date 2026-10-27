Zdrave navike u dvoje: Loren i Roberto dokazali da najbolje funkcioniraju kada su tim

Iako je Love Island Adria avantura za njih završila, život njezinih islandera i dalje privlači pozornost javnosti. Među parovima čija se ljubavna priča s malih ekrana uspješno preselila u stvarni svijet ističu se Loren i Roberto . Ovaj par ne prestaje oduševljavati svoje obožavatelje, a njihov zajednički život u Zagrebu sada je dobio i novu, zdraviju dimenziju.

Nakon sunčanih dana provedenih na Tenerifeu i povratka svakodnevnim obvezama, Loren i Roberto odlučili su se posvetiti sebi i svom zdravlju. Da u svemu djeluju kao pravi tim, dokazali su i najnovijom objavom na društvenim mrežama.

Loren je na svom profilu podijelila opušteni i nasmijani video iz teretane, pokazavši kako s dečkom provodi slobodno vrijeme. Uz dobro raspoloženje, pozitivnu energiju, par je pokazao da se odlično nadopunjuje i izvan televizijskih kamera.