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Love Island Adria

'Želim se prvi put u životu zaljubiti!': Atraktivna Beograđanka Lara najmlađa je natjecateljica 'Love Islanda Adria'

Među atraktivnim samcima koji useljavaju u luksuznu vilu 'Love Islanda Adria' nalazi se i 19-godišnja Lara iz Beograda. Samouvjerena, neovisna i iznimno avanturističkog duha, ova mlada Beograđanka stiže na otok spremna za avanturu života

RTL.hr
13.09.2026 10:00

Lara iza sebe ima osam godina treniranja košarke, a u slobodno vrijeme obožava ronjenje, skijanje, rolanje i putovanja. Iako se na prvu čini kao neustrašiva djevojka koja se ne boji nijednog izazova, otkrila je kako je sama odluka o ulasku u show trajala neko vrijeme.

"Dva mjeseca sam razmišljala o prijavi, zapravo me prijavila prijateljica, a meni se kasnije sve svidjelo. Iskreno, očekujem da se prvi put u životu zaljubim i da nađem nove prijatelje, da se lijepo provedem", iskreno priznaje Lara.

Lara, Love Island
Lara, Love Island FOTO: RTL

Kakav muškarac može osvojiti njezino srce?

Kada je u pitanju ljubav, Lara je prilično izbirljiva i ne voli forsirati odnose u kojima ne osjeća pravu povezanost. Iako priznaje da je fizički izgled prva stvar koja privuče pažnju, naglašava da joj je karakter ipak na prvom mjestu.

"Izgled nije presudan, važno je da mi osoba odgovara i da ima dobar smisao za humor, da mi bude smiješan i da ne bude toksičan", jasna je 19-godišnjakinja.

Najviše je privlači humor, a u vili traži brižnog, visokog, odanog i zaigranog muškarca koji će moći pratiti njezinu snažnu energiju i želju za pustolovinama.

Lara, Love Island
Lara, Love Island FOTO: RTL

U vilu ulazi zbog ljubavi, a ne zbog slave

Za razliku od mnogih, Lara u 'Love Island Adria' ne ulazi zbog pažnje ili medijske eksponiranosti, već s iskrenom željom da pronađe srodnu dušu. Ipak, priznaje da će joj tijekom boravka pred kamerama najviše nedostajati roditelji, prijatelji, njezin pas te – mamina kuhinja.

Njezin najveći izazov bit će dopustiti samoj sebi da se po prvi put u životu stvarno prepusti emocijama, a da pritom ne izgubi neovisnost koju toliko cijeni.

Hoće li atraktivna Beograđanka na Tenerifeu pronaći muškarca koji će je oboriti s nogu, doznat ćemo vrlo brzo. 'Love Island Adria' ekskluzivno kreće u nedjelju, 13. rujna od 20 sati na streaming platformi Voyo i RTL-u!

Aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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