'Želim se prvi put u životu zaljubiti!': Atraktivna Beograđanka Lara najmlađa je natjecateljica 'Love Islanda Adria'

Među atraktivnim samcima koji useljavaju u luksuznu vilu 'Love Islanda Adria' nalazi se i 19-godišnja Lara iz Beograda. Samouvjerena, neovisna i iznimno avanturističkog duha, ova mlada Beograđanka stiže na otok spremna za avanturu života

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Lara iza sebe ima osam godina treniranja košarke, a u slobodno vrijeme obožava ronjenje, skijanje, rolanje i putovanja. Iako se na prvu čini kao neustrašiva djevojka koja se ne boji nijednog izazova, otkrila je kako je sama odluka o ulasku u show trajala neko vrijeme. "Dva mjeseca sam razmišljala o prijavi, zapravo me prijavila prijateljica, a meni se kasnije sve svidjelo. Iskreno, očekujem da se prvi put u životu zaljubim i da nađem nove prijatelje, da se lijepo provedem", iskreno priznaje Lara.

icon-expand icon-close icon-close Lara, Love Island FOTO: RTL

Kakav muškarac može osvojiti njezino srce?

Kada je u pitanju ljubav, Lara je prilično izbirljiva i ne voli forsirati odnose u kojima ne osjeća pravu povezanost. Iako priznaje da je fizički izgled prva stvar koja privuče pažnju, naglašava da joj je karakter ipak na prvom mjestu. "Izgled nije presudan, važno je da mi osoba odgovara i da ima dobar smisao za humor, da mi bude smiješan i da ne bude toksičan", jasna je 19-godišnjakinja. Najviše je privlači humor, a u vili traži brižnog, visokog, odanog i zaigranog muškarca koji će moći pratiti njezinu snažnu energiju i želju za pustolovinama.

icon-expand Lara, Love Island FOTO: RTL

U vilu ulazi zbog ljubavi, a ne zbog slave