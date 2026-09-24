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Love Island Adria

Želiš prodrmati vilu 'Love Islanda Adria'? Evo zašto je vrijeme da postaneš bombshell

Zgodni islanderi, sunčani Tenerife i nezaboravna zabava čekaju one koji su spremni uskočiti u ljubavnu avanturu

RTL.hr
24.09.2026 10:43

Gledaš 'Love Island Adria' i već si primijetio ili primijetila nekoga tko ti je posebno zapeo za oko? Onda je možda vrijeme da prestaneš samo gledati vilu na Tenerifima i postaneš njezin novi stanar. Kao bombshell, dobivaš priliku ući među islandere, upoznati ih uživo i vidjeti može li se između vas dogoditi nešto više.

A ako još uvijek razmišljaš trebaš li se prijaviti, izdvojili smo tri vrlo dobra razloga zašto bi upravo ti mogao ili mogla biti sljedeći bombshell.

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Islanderi su prezgodni

Budimo realni - jedan od glavnih razloga zašto se 'Love Island Adria' prati je ekipa u vili. Zgodni dečki i cure, sređeni od glave do pete, a većina njih trenira, brine o izgledu i zna kako privući pažnju.

Ako ti je neki od islandera posebno zapeo za oko, ovo je prilika da ga upoznaš izvan ekrana. Umjesto da komentiraš njegove poteze s kauča, možeš mu prići, popričati s njim, ubaciti malo flerta i provjeriti postoji li kemija. A ako već imaš simpatiju u vili - zašto ne bi upravo ti bio ili bila osoba koja će joj pomrsiti planove?

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Tenerife, sunce i vila iz snova

Drugi razlog je prilično jednostavan - Tenerife. Sunce, more, bazen i luksuzna vila dovoljni su da zvuče kao godišnji odmor iz snova, a ti bi tamo zapravo mogao ili mogla živjeti i upoznavati nove ljude.

Umjesto klasičnog odmora od nekoliko dana, zamisli da se probudiš na Tenerifima, dan provedeš uz bazen, a navečer te čekaju druženja, izazovi i nova iznenađenja. Nije loše mjesto za jednu ljubavnu avanturu, zar ne?

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Flert, izazovi i puno zabave

Treći razlog? Zabava. U 'Love Island Adria' teško da će ti biti dosadno. Kao bombshell ulaziš u vilu s jednom posebnom prednošću - dolaziš kako bi poremetio ili poremetila postojeću dinamiku.

Čekaju te flert, zanimljivi izazovi, druženja do kasno u noć i, naravno, prilika da nekome zapneš za oko. Možda ćeš nekome biti simpatija na prvi pogled, možda ćeš nekome potpuno pomutiti planove, a možda ćeš upravo tamo pronaći osobu s kojom ćeš poželjeti nastaviti priču i nakon showa.

Zato, ako si spreman ili spremna za malo sunca, puno smijeha, dozu flerta i avanturu koju nećeš tako lako zaboraviti - Tenerife zovu. Usudiš li se zaljubiti? Prijavi se i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

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love island adria
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