Želiš prodrmati vilu 'Love Islanda Adria'? Evo zašto je vrijeme da postaneš bombshell

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Gledaš 'Love Island Adria' i već si primijetio ili primijetila nekoga tko ti je posebno zapeo za oko? Onda je možda vrijeme da prestaneš samo gledati vilu na Tenerifima i postaneš njezin novi stanar. Kao bombshell, dobivaš priliku ući među islandere, upoznati ih uživo i vidjeti može li se između vas dogoditi nešto više. A ako još uvijek razmišljaš trebaš li se prijaviti, izdvojili smo tri vrlo dobra razloga zašto bi upravo ti mogao ili mogla biti sljedeći bombshell.

icon-expand icon-close icon-close Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Islanderi su prezgodni

Budimo realni - jedan od glavnih razloga zašto se 'Love Island Adria' prati je ekipa u vili. Zgodni dečki i cure, sređeni od glave do pete, a većina njih trenira, brine o izgledu i zna kako privući pažnju. Ako ti je neki od islandera posebno zapeo za oko, ovo je prilika da ga upoznaš izvan ekrana. Umjesto da komentiraš njegove poteze s kauča, možeš mu prići, popričati s njim, ubaciti malo flerta i provjeriti postoji li kemija. A ako već imaš simpatiju u vili - zašto ne bi upravo ti bio ili bila osoba koja će joj pomrsiti planove?

icon-expand Love Island Adria FOTO: Voyo

Tenerife, sunce i vila iz snova

Drugi razlog je prilično jednostavan - Tenerife. Sunce, more, bazen i luksuzna vila dovoljni su da zvuče kao godišnji odmor iz snova, a ti bi tamo zapravo mogao ili mogla živjeti i upoznavati nove ljude. Umjesto klasičnog odmora od nekoliko dana, zamisli da se probudiš na Tenerifima, dan provedeš uz bazen, a navečer te čekaju druženja, izazovi i nova iznenađenja. Nije loše mjesto za jednu ljubavnu avanturu, zar ne?

icon-expand Love Island Adria FOTO: Voyo

Flert, izazovi i puno zabave