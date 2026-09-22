Žestoka rasprava podijelila vilu: 'Imamo puno neobrazovanih muškaraca koji su jako patrijarhalni'

Najčitanije

Asia Express: Zmajeva ruta Anita o prekidu s Aleksejem: 'Stvorili smo brojne uspomene, a rastužuju me negativni komentari'

Večera za 5 'Večeru za 5' kuha kći poznatog pokojnog kemičara: 'Moj otac bio je najbolji lik na svijetu'

Divlje pčele Tko večeras umire u 'Divljim pčelama'? Ivica puca u Antu, a Mirjanin plaćeni ubojica na nišanu drži Katarinu

Večera za 5 U 'Večeri za 5' kuha reper Renman, drugi natjecatelj ga se sjetio: 'Bio je zvijezda u svoje vrijeme'