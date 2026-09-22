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Love Island Adria

Žestoka rasprava podijelila vilu: 'Imamo puno neobrazovanih muškaraca koji su jako patrijarhalni'

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RTL.hr
22.09.2026 17:15
love island adria
Love Island Adria

Mili razočarana Gašperom, završila u suzama: 'Oni svi hoće imati drugu curu svaki dan, a da im cura bude nevina!'

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