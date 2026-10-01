Žestoka svađa Lare i Loren završila suzama: 'To mi je bila posljednja stvar koju sam htjela napraviti!'

Sve je počelo naizgled bezazlenim razgovorom u garderobi. Lara je Loren prvo upitala zašto je tako neugodna kada priča s Gagom, referirajući se na voditeljicu Draganu tijekom ceremonije spajanja parova. Zatim joj je uputila dodatni komentar vezan uz komunikaciju i jezične barijere, što je Loren duboko povrijedilo. Shvativši to kao napad, Loren se rasplakala i napustila prostoriju. Ostale djevojke u vili ubrzo su primijetile da nešto nije u redu, a situacija je brzo postala glavna tema razgovora među Islanderima.

Loren je priznala kako ovo nije prvi put da se osjeća nelagodno zbog Larinih komentara. Loren i još nekoliko natjecatelja počeli su Laru percipirati kao neiskrenu i pomalo zlobnu osobu koja ne pazi na tuđe osjećaje. Mnogi su njezino ponašanje pripisali njezinim godinama, s obzirom na to da Lara ima samo devetnaest godina.

Lara je odlučila preuzeti inicijativu i raščistiti situaciju. Suočila se s Loren i kroz suze joj pokušala objasniti da nije imala nikakve loše namjere.

"Ja tebe stvarno gledam kao stariju sestru i ugledam se na tebe od prvog dana. To mi je bila posljednja stvar koju sam htjela napraviti, da te povrijedim", izjavila je vidno potresena Lara, dodajući kako se zbog svega osjeća jako loše.

Loren je saslušala njezinu ispriku i odlučila prihvatiti pruženu ruku pomirenja. Poručila joj je da u budućnosti mora pažljivije birati riječi i razmisliti o tome kako će one zvučati osobi kojoj su upućene.

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