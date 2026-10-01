Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Žestoka svađa Lare i Loren završila suzama: 'To mi je bila posljednja stvar koju sam htjela napraviti!'

Iako su mnogi parovi usredotočeni na produbljivanje svojih odnosa, svakodnevni život pod istim krovom donio je novu, izrazito napetu dramu

RTL.hr
01.10.2026 22:20

Sve je počelo naizgled bezazlenim razgovorom u garderobi. Lara je Loren prvo upitala zašto je tako neugodna kada priča s Gagom, referirajući se na voditeljicu Draganu tijekom ceremonije spajanja parova. Zatim joj je uputila dodatni komentar vezan uz komunikaciju i jezične barijere, što je Loren duboko povrijedilo. Shvativši to kao napad, Loren se rasplakala i napustila prostoriju. Ostale djevojke u vili ubrzo su primijetile da nešto nije u redu, a situacija je brzo postala glavna tema razgovora među Islanderima.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Loren je priznala kako ovo nije prvi put da se osjeća nelagodno zbog Larinih komentara. Loren i još nekoliko natjecatelja počeli su Laru percipirati kao neiskrenu i pomalo zlobnu osobu koja ne pazi na tuđe osjećaje. Mnogi su njezino ponašanje pripisali njezinim godinama, s obzirom na to da Lara ima samo devetnaest godina.

Lara, Loren, Love Island Adria
Lara, Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Emotivna isprika i mirenje

Lara je odlučila preuzeti inicijativu i raščistiti situaciju. Suočila se s Loren i kroz suze joj pokušala objasniti da nije imala nikakve loše namjere.

"Ja tebe stvarno gledam kao stariju sestru i ugledam se na tebe od prvog dana. To mi je bila posljednja stvar koju sam htjela napraviti, da te povrijedim", izjavila je vidno potresena Lara, dodajući kako se zbog svega osjeća jako loše. 

Loren je saslušala njezinu ispriku i odlučila prihvatiti pruženu ruku pomirenja. Poručila joj je da u budućnosti mora pažljivije birati riječi i razmisliti o tome kako će one zvučati osobi kojoj su upućene. 

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

loren love island adria lara love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Mili u bazenu htjela poljubiti Gašpera, a on je odgurnuo: 'To me dodatno povrijedilo!'

Love Island Adria

Neočekivani rasplet! Alja donijela dramatičnu odluku na ceremoniji: 'On je pokazao da nema poštovanja prema meni!'

Moglo bi te zanimati

'Bila sam u pravu za njega!': Luka skuhao kavu novoj curi, Alja pobjesnila i skroz ga otpisala

Svi je ignoriraju? Alja otkrila zašto se osjeća nevidljivo: 'Nitko mi ne daje nikakav znak...'

Anthony shvatio gorku istinu usred izazova: 'Mislim da imam najmanju guzu u vili'

Lara počupala Anthonyju obrve: 'Baš me briga ako ga boli, ta šuma se morala srediti!'

'Stavlja rumenilo i bronzer!': Cure o Gašperu otkrile njegovu tajnu rutinu

Uh! Alja izgubila strpljenje s Robertom uz poruku: 'On je totalno nezanimljiv lik!'

Pročitaj na Net.hr
Glavni kolodvor zasjao u ružičastom: Poznata lica pružila podršku ženama koje se bore s rakom dojke
Thompson objavio fotku u društvu Thompsona uoči velike europske turneje
Franjo Ivanović proslavio rođendan uz tortu i poruku koja je nasmijala Modrića
Ovo ime svima je poznato, no koliko znate o ženi koja stoji iza njega? Ovo je Stella McCartney
Sve samo ne uobičajeno: Ella Dvornik pokazala što sve nosi u torbi, a jedan predmet zbunio sve
Jennifer Lopez uvrijeđena na organizatore: Nisu joj dali da ima otvoren kišobran na reviji
Operacija nosa zvijezdi 'Prljavog plesa' uništila karijeru: Ovako izgleda danas Jennifer Grey
Tena Nemet Brankov o glumi tijekom trudnoće i dolasku bebe: 'Jedva je čekam upoznati'
Tereza Kesovija odgodila koncerte radi srčanih problema, a sada završila u bolnici: Evo detalja
Jednu kandidatkinju optužit će da je kopala po tuđim stvarima, a zbog Kartelove priče svi su plakali