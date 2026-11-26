Nakon izlaska iz vile showa Love Island Adria, Anamarija i Nikola dokazuju da njihova ljubav cvjeta i u stvarnom svijetu. Par je ovih dana otputovao u susjednu Sloveniju, točnije na bajkoviti Bled, odakle su se javili pratiteljima na društvenim mrežama i pokazali kako provode zajedničko vrijeme.
Opuštanje u wellnessu
Za svoj romantični odmor odabrali su boravak u hotelu, gdje su se potpuno prepustili uživanju i opuštanju. Na jednoj od fotografija par je pozirao u bijelim hotelskim ogrtačima u dizalu, ne skrivajući bliskost i zadovoljstvo što su zajedno.
Strastveni trenuci u toplom bazenu
Pravi vrhunac njihove zimske idile zabilježen je u vanjskom bazenu s pogledom na magloviti krajolik i Bledski dvorac u daljini. Dok je oko njih vladala prava zimska atmosfera, Anamarija i Nikola uživali su u toploj vodi, zagrljeni i zaljubljeni, a pali su i strastveni poljupci koji najbolje govore koliko im je lijepo zajedno.
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