Dok vani vladaju hladniji dani, za Anamariju i Nikolu iz showa Love Island Adria romantika je na vrhuncu. Zaljubljeni par pobjegao je na čarobni Bled u Sloveniji, gdje uživa u pravoj zimskoj idili, opuštanju i nježnim trenucima daleko od svakodnevice

icon-close

Nakon izlaska iz vile showa Love Island Adria, Anamarija i Nikola dokazuju da njihova ljubav cvjeta i u stvarnom svijetu. Par je ovih dana otputovao u susjednu Sloveniju, točnije na bajkoviti Bled, odakle su se javili pratiteljima na društvenim mrežama i pokazali kako provode zajedničko vrijeme.

Opuštanje u wellnessu

Za svoj romantični odmor odabrali su boravak u hotelu, gdje su se potpuno prepustili uživanju i opuštanju. Na jednoj od fotografija par je pozirao u bijelim hotelskim ogrtačima u dizalu, ne skrivajući bliskost i zadovoljstvo što su zajedno.

icon-expand icon-close icon-close Anamarija i Nikola, Love Island Adria FOTO: Instagram

Strastveni trenuci u toplom bazenu

Pravi vrhunac njihove zimske idile zabilježen je u vanjskom bazenu s pogledom na magloviti krajolik i Bledski dvorac u daljini. Dok je oko njih vladala prava zimska atmosfera, Anamarija i Nikola uživali su u toploj vodi, zagrljeni i zaljubljeni, a pali su i strastveni poljupci koji najbolje govore koliko im je lijepo zajedno.

icon-expand Anamarija i Nikola, Love Island Adria FOTO: Instagram