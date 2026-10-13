Život nakon 'Love Island Adria': Loren i Roberto otkrili kako sada izgleda njihova svakodnevica

Bivši natjecatelji showa 'Love Island Adria', Loren i Roberto, gostovali su u emisiji 'Bombaškoljka' gdje su podijelili dojmove nakon izlaska iz vile. Zaljubljeni par otvoreno je progovorio o svom iskustvu, povratku u stvarnost i velikim planovima za zajednički život nakon što su se ugasile televizijske kamere

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Povratak sa sunčanih Tenerifa u kišni Zagreb bio je velika promjena, no par priznaje kako im je spavanje u krevetu bez kamera i dramatičnih buđenja pod reflektorima pravo olakšanje. Otkrili su da trenutno borave u hotelu, no već imaju planove za skorašnje useljenje u zajednički stan u Hrvatskoj. Loren je pritom sa smiješkom priznala da će morati potpuno obnoviti jesensku garderobu jer su joj sve toplije stvari ostale u dalekoj Australiji. Sada, kada više ne dijele spavaonicu s ostalim islanderima i ne moraju slušati noćnu buku, napokon mogu uživati u privatnosti. Roberto je istaknuo kako im je boravak u vili poslužio kao odličan digitalni detoks te da sada uopće nemaju toliku potrebu stalno provjeravati mobitele i društvene mreže, iako su oboje ugodno iznenađeni pozitivnim reakcijama publike koje su ih dočekale.

icon-expand icon-close icon-close Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Slični pogledi na život

Njihova priča započela je gotovo odmah po ulasku u prostranu vilu na Tenerifeu. Roberto je priznao da ga je Loren snažno privukla i da nakon toga uopće nije imao potrebu gledati druge djevojke. Ona je pak odmah primijetila mali križić na njegovoj ogrlici, što joj je bio siguran znak da dijele slična uvjerenja. To je bio sasvim dovoljan razlog da se potpuno zatvore za upoznavanje novih kandidata koji su naknadno ulazili u show. Zbog te su se odluke često susretali s nerazumijevanjem ostatka kuće koji je od njih očito očekivao više drame. Mnogi su ih čak i kritizirali, smatrajući da ne doprinose zabavi u takvom televizijskom formatu.

icon-expand Loren i Roberto FOTO: Voyo

Zaljubljeni par ipak je ostao dosljedan sebi i svojim osjećajima bez obzira na pritisak okoline. Oboje su ponosno potvrdili da nisu imali baš nikakvu skrivenu taktiku te da bi se njihova snažna povezanost dogodila bilo gdje na svijetu. Bilo im je sasvim prirodno posvetiti se isključivo građenju vlastitog odnosa.

Obiteljska podrška i povezanost

Osim što su se iznimno brzo povezali jedno s drugim, par je otkrio da se njihov odnos sjajno razvija i uz snažnu podršku obitelji. Roberto je napomenuo da je njegova sestra oduševljena izabranicom te da komuniciraju kao da se poznaju godinama, dok je on Loreninu obitelj u Australiji nedavno upoznao preko video poziva. Sada napokon mogu nesmetano razgovarati o svemu, pokazivati si fotografije na mobitelima i uživati u zajedničkim trenucima bez ikakvih ograničenja.

icon-expand Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Instagram