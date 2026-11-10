Zlatni par 'Love Islanda' bez filtera nakon pobjede: 'Nisam znao da smo najomiljeniji par Balkana'

Završetak prve sezone donio je brojne emocije, a pobjednički par još uvijek pokušava shvatiti sve što ih je dočekalo u vanjskom svijetu. Prizor koji ih je zatekao nakon izlaza iz vile bio je ravan šoku, a pobjedu, priznaju, nitko od njih nije unaprijed očekivao.
"Bilo je iskreno iznenađenje, šokantno, baš nisam mogla procesuirati. I dalje se nekako stabiliziram da je to to," ispričala je Drina, dodavši kako njezino ljubavno putovanje ipak ne staje s gasenjem kamera:
"Love Island se završilo, ali love putovanje nikad ne prestaje."
Valentin se nadovezao na njezine riječi, otkrivši kako ga je reakcija publike i regije potpuno zatekla.
"Ja nisam znao da smo najomiljeniji par Balkana, ali ako je tako, svakako nam je drago. Bolje biti najomiljeniji nego da nas najviše mrze. Nismo očekivali pobjedu, ne. Imali smo to nešto u glavi. Kod nas sve ide dobro, ali ne znamo kriterije po kojima se gleda tko pobjeđuje. Da li ti je potrebno što više..."
Misterij pobjede i formula uspjeha
Komentirajući samu dinamiku showa i razloge zašto su upravo oni osvojili srca gledatelja, par se složio da je u cijeloj priči bilo mnogo nepoznanica.
"Nekog ludila, nekog istraživanja..." nadovezala se Drina objašnjavajući nepredvidiv put do trofeja i simpatija gledatelja diljem regije.
Ipak, njihova iskrena energija, kemija i trenuci koje su podijelili pred kamerama na kraju su prevagnuli. Sudeći po njihovim riječima, prava avantura za ovaj omiljeni par tek počinje, a podrška publike daje im vjetar u leđa za sve ono što dolazi izvan televizijskih ekrana.
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