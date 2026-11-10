Zlatni par 'Love Islanda' bez filtera nakon pobjede: 'Nisam znao da smo najomiljeniji par Balkana'

Nakon što su odnijeli pobjedu u prvoj sezoni 'Love Island Adria', Drina i Valentin sabrali su dojmove iz vile na Tenerifeu, a u iskrenom razgovoru otkrili su kako su doživjeli neočekivani trijumf i masovnu podršku publike

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Završetak prve sezone donio je brojne emocije, a pobjednički par još uvijek pokušava shvatiti sve što ih je dočekalo u vanjskom svijetu. Prizor koji ih je zatekao nakon izlaza iz vile bio je ravan šoku, a pobjedu, priznaju, nitko od njih nije unaprijed očekivao. "Bilo je iskreno iznenađenje, šokantno, baš nisam mogla procesuirati. I dalje se nekako stabiliziram da je to to," ispričala je Drina, dodavši kako njezino ljubavno putovanje ipak ne staje s gasenjem kamera: "Love Island se završilo, ali love putovanje nikad ne prestaje."

icon-expand icon-close icon-close Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Valentin se nadovezao na njezine riječi, otkrivši kako ga je reakcija publike i regije potpuno zatekla. "Ja nisam znao da smo najomiljeniji par Balkana, ali ako je tako, svakako nam je drago. Bolje biti najomiljeniji nego da nas najviše mrze. Nismo očekivali pobjedu, ne. Imali smo to nešto u glavi. Kod nas sve ide dobro, ali ne znamo kriterije po kojima se gleda tko pobjeđuje. Da li ti je potrebno što više..."

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Misterij pobjede i formula uspjeha