Fatalni Boris ispao iz 'Love Islanda UK': 'Pomalo sam tužan, ali i sretan što sam bio u ovoj divnoj kući'

Boris Vidović, 28-godišnji Slovenac ispao je iz 'Love Islanda UK'. Boris je bio kandidat nove sezone britanskog 'Love Islanda' koju ekskluzivno možete pratiti na platformi Voyo. Već u prvoj epizodi u kojoj se pojavljuje pokazao je kako je spreman na izazove, pa poljubaca nije nedostajalo, a promijenio je i nekoliko partnerica