Love Island UK

Fatalni Boris ispao iz 'Love Islanda UK': 'Pomalo sam tužan, ali i sretan što sam bio u ovoj divnoj kući'

Boris Vidović, 28-godišnji Slovenac ispao je iz 'Love Islanda UK'. Boris je bio kandidat nove sezone britanskog 'Love Islanda' koju ekskluzivno možete pratiti na platformi Voyo. Već u prvoj epizodi u kojoj se pojavljuje pokazao je kako je spreman na izazove, pa poljubaca nije nedostajalo, a promijenio je i nekoliko partnerica

12.08.2025 12:00

Spektakularnu 12. sezonu omiljenog reality showa 'Love Island UK' ne propusti samo na platformi Voyo!

EKSKLUZIVNO! Fatalni Boris iz 'Love Islanda UK' u podcastu 'Spill The Tea': 'Ljubio sam i Hrvatice'

Tko je Maya Jama, voditeljica 'Love Islanda'? Zabavlja se s DiCaprijem, a milijunašica je postala s 24 godine

