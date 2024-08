Omiljeni par 'Love Islanda' šokirao zbog prekida, a sad kruže glasine: Molly šuti, no Tommy je ispričao svoju stranu priče

"Molly mu je rekla da zna da ju je prevario i ona to nije poricao. To joj je reklo sve što je trebala znati", ispričao je izvor za The Sun. To ju je shrvalo jer se veselila planovima za vjenčanje koje je trebalo biti i snimljeno za jednu digitalnu platformu.

Tommy je preko glasnogovornika negirao medijske napise o prevari. "Tommy je užasnut lažnim optužbama o varanju koje kruže mediji i savjetuje se sa svojim odvjetnicima", rekao je on za The Mirror. Šokiralo ga je i što su glasine otišle toliko daleko da neki tvrde da ima još jedno dijete sa ženom s kojom je varao Molly-Mae.