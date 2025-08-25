Oni su pobjednici dosad najpopularnije sezone 'Love Islanda': Toni i Cach osvojili 50.000 funti!

Nova sezone 'Love Islanda UK' bila je jedna od najgledanijih u povijesti showa. Za to su svakako zaslužni protagonisti koji su bili vrlo karizmatični i svojim su odlukama u vili podizali gledanost. Na društvenim mrežama se svakodnevno raspravljali o tome tko je u pravu, tko bi trebao biti s kime i zašto postoje dva klana. Harry je bio jedan od najkontroverznijih kandidata, koji se nije mogao odlučiti između dvije djevojke - Shakire i Meg. Na kraju je završio sa Shakirom, ali par, unatoč popularnosti, nije pobijedio.

Pobjedu je odnio par iz sjene - Toni i Cach, dvojac koji je tek u posljednjih nekoliko epizoda ostvario nevjerojatnu povezanost. Toni je bila u paru s Harrisonom, koji se na koncu odlučio za drugu djevojku i s njom napustio vilu te je tu Toni ostavio prostora da razmišlja i o drugima. Tako se spojila s Cachom.

Iako su je mnogi u vili kritizirali da se odlučila za sigurnu opciju, gledatelji su prepoznali Tonijinu iskrenost, kao i Cachovu hrabrost da kroz sve nedaće ostane svoj. Na kraju su ih i nagradili te su s 33 posto glasova kući ponijeli i 50.000 funti. Par je i dalje skupa, a bit će zanimljivo gledati njihov napredak budući da Cach živi u Ujedinjenom Kraljevstvu, a Toni je iz SAD-a.