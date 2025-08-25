Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island UK

Oni su pobjednici dosad najpopularnije sezone 'Love Islanda': Toni i Cach osvojili 50.000 funti!

Finale sezone 'Love Island UK' ne propustite na platformi Voyo

RTL.hr
25.08.2025 14:30

Nova sezone 'Love Islanda UK' bila je jedna od najgledanijih u povijesti showa. Za to su svakako zaslužni protagonisti koji su bili vrlo karizmatični i svojim su odlukama u vili podizali gledanost. Na društvenim mrežama se svakodnevno raspravljali o tome tko je u pravu, tko bi trebao biti s kime i zašto postoje dva klana. Harry je bio jedan od najkontroverznijih kandidata, koji se nije mogao odlučiti između dvije djevojke - Shakire i Meg. Na kraju je završio sa Shakirom, ali par, unatoč popularnosti, nije pobijedio.

Toni i Cach, Love Island UK
Toni i Cach, Love Island UK FOTO: Instgram

Pobjedu je odnio par iz sjene - Toni i Cach, dvojac koji je tek u posljednjih nekoliko epizoda ostvario nevjerojatnu povezanost. Toni je bila u paru s Harrisonom, koji se na koncu odlučio za drugu djevojku i s njom napustio vilu te je tu Toni ostavio prostora da razmišlja i o drugima. Tako se spojila s Cachom. 

Iako su je mnogi u vili kritizirali da se odlučila za sigurnu opciju, gledatelji su prepoznali Tonijinu iskrenost, kao i Cachovu hrabrost da kroz sve nedaće ostane svoj. Na kraju su ih i nagradili te su s 33 posto glasova kući ponijeli i 50.000 funti. Par je i dalje skupa, a bit će zanimljivo gledati njihov napredak budući da Cach živi u Ujedinjenom Kraljevstvu, a Toni je iz SAD-a. 

love_island_kandidati_750x1054
love_island_kandidati_750x1054 FOTO: Voyo

S druge strane, drugoplasirni Shakira i Harry na istim su adresama, a također će pokušati zajedno stvoriti budućnost i izvan showa.

Finale sezone 'Love Island UK' pogledajte na platformi Voyo

love island UK Toni i Cach
Love Island UK

Tajne 'Love Islanda'! Fatalni Boris u podcastu 'Spill The Tea' otkrio detalje iz najslavnije vile na svijetu

Moglo bi te zanimati

Hit! Boris iz 'Love Islanda UK' u podcastu 'Spill the tea' pokazao nogometne vještine – pa se spotaknuo i srušio set

Tajne 'Love Islanda'! Fatalni Boris u podcastu 'Spill The Tea' otkrio detalje iz najslavnije vile na svijetu

Fatalni Boris ispao iz 'Love Islanda UK': 'Pomalo sam tužan, ali i sretan što sam bio u ovoj divnoj kući'

Tko je Maya Jama, voditeljica 'Love Islanda'? Zabavlja se s DiCaprijem, a milijunašica je postala s 24 godine