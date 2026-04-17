Prevara, oprost i nova šansa? Love Island zvijezde Molly-Mae Hague i Tommy Fury čekaju drugo dijete

Upoznali su se u petoj sezoni britanskog izdanja 'Love Islanda', gdje su vrlo brzo postali jedan od najomiljenijih parova. Iako nisu pobijedili, završili su kao drugoplasirani, upravo su oni izgradili jednu od najuspješnijih veza koje je show ikad donio.
Od vile do obiteljskog života
Nakon završetka showa, Molly-Mae Hague i Tommy Fury nastavili su vezu izvan kamera i brzo postali jedan od najpraćenijih parova na društvenim mrežama.
U siječnju 2023. godine dobili su kćer Bambi, a nekoliko mjeseci kasnije i zaručili se, čime su dodatno učvrstili svoju vezu i potvrdili ozbiljne planove za budućnost.
Kriza koja je uzdrmala sve
Godina 2024. donijela je preokret, u javnosti su se pojavile glasine o nevjeri koje su ozbiljno uzdrmale njihov odnos. Par se tada našao pod velikim pritiskom javnosti, a fanovi su pomno pratili svaki njihov potez.
Iako detalji nikada nisu u potpunosti potvrđeni, jasno je da su prošli kroz jedno od najtežih razdoblja otkako su zajedno.
Nova prilika za ljubav
Unatoč svemu, Molly-Mae Hague i Tommy Fury odlučili su svojoj vezi dati još jednu priliku. Njihova povezanost, ali i zajedničko roditeljstvo, očito su odigrali veliku ulogu u toj odluci.
U posljednje vrijeme ponovno ih se viđa zajedno, a sve više znakova upućuje na to da su uspjeli prebroditi krizu.
Uoči Love Island Adria
Dok se priprema dolazak Love Island Adria, ovakve priče podsjećaju zašto gledatelji iz sezone u sezonu ostaju uz ovaj format.
Jer ponekad, čak i nakon krize, ljubav ipak dobije novu priliku.
Ljubav je ipak pobijedila
Unatoč svemu, Molly-Mae Hague i Tommy Fury uspjeli su prebroditi krizu i ponovno pronaći ravnotežu. Danas, s drugim djetetom na putu, jasno je da su odlučili okrenuti novu stranicu i fokusirati se na ono što im je najvažnije - obitelj.
Od reality showa do stvarnog života, Molly-Mae Hague i Tommy Fury prošli su kroz sve, ljubav, slavu, krizu i oprost. U svijetu gdje mnoge veze brzo nestanu, njihova priča i dalje traje i čini se jača nego ikad.
