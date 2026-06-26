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Love Island Adria

Slovenac koji je zaludio Britanke ponovno pali društvene mreže: Boris iz 'Love Islanda' pokazao isklesano tijelo u Barceloni

Boris Vidović, 29-godišnji model iz Ljubljane koji je ušao u povijest kao prvi natjecatelj s ovih prostora u kultnom britanskom showu 'Love Island', ponovno dokazuje zašto je bio savršen izbor za najpoznatiju televizijsku vilu na svijetu

RTL.hr
26.06.2026 15:00

Nakon što je podigao prašinu u 'Love Island UK' i osvojio simpatije tamošnjih gledateljica, Boris je najnovijom objavom na društvenim mrežama doslovno "zapalio" internet.

Atraktivni Slovenac javio se svojim pratiteljima ravno iz Barcelone, gdje je u jednoj svlačionici pozirao bez majice, u prvi plan stavivši svoje brutalno isklesano tijelo. Trbušnjaci poput isklesanog kamena, savršena definicija i prepoznatljive tetovaže - uključujući i onu s natpisom na prsima - jasan su dokaz da Boris ne preskače treninge, čak ni dok putuje Europom. Uz široke traperice i opušteni stil, poslao je jasnu poruku da je u vrhunskoj formi.

Boris, Love Island UK
Boris, Love Island UK FOTO: Instagram
Boris, Love Island
Boris, Love Island FOTO: RTL

Povijesni uspjeh na britanskom 'Love Islandu'

Podsjetimo, Boris je napravio ono što nikome iz regije prije njega nije uspjelo - prošao je rigorozne kastinge i ušao u 12. sezonu originalnog britanskog Love Islanda. Uletio je kao "bombshell" u zloglasnu vilu Casa Amor i odmah unio pomutnju među djevojkama.

Tijekom svog 15-dnevnog boravka na pješčanim plažama, Boris je pokazao ne samo zavidne fizičke atribute, već i šarm koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Prvo je pokušao osvojiti Shakiru Khan, a potom je stvorio kemiju s Billykiss Azeez, s kojom je osigurao prelazak u glavnu vilu. Iako je na kraju završio na 9. mjestu nakon glasovanja publike i kratke romanse s Emmom Munro, Boris je osigurao status prave regionalne zvijezde.

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