Slovenac koji je zaludio Britanke ponovno pali društvene mreže: Boris iz 'Love Islanda' pokazao isklesano tijelo u Barceloni

Nakon što je podigao prašinu u 'Love Island UK' i osvojio simpatije tamošnjih gledateljica, Boris je najnovijom objavom na društvenim mrežama doslovno "zapalio" internet.

Atraktivni Slovenac javio se svojim pratiteljima ravno iz Barcelone, gdje je u jednoj svlačionici pozirao bez majice, u prvi plan stavivši svoje brutalno isklesano tijelo. Trbušnjaci poput isklesanog kamena, savršena definicija i prepoznatljive tetovaže - uključujući i onu s natpisom na prsima - jasan su dokaz da Boris ne preskače treninge, čak ni dok putuje Europom. Uz široke traperice i opušteni stil, poslao je jasnu poruku da je u vrhunskoj formi.