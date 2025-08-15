Novosti
Love Island UK

Tajne 'Love Islanda'! Fatalni Boris u podcastu 'Spill The Tea' otkrio detalje iz najslavnije vile na svijetu

Boris Vidović gostovao je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill the tea' gdje je otkrio detalje svog iskustva u najnovijoj sezoni 'Love Islanda UK'

RTL.hr
15.08.2025 10:00

Boris Vidović, 28-godišnji Slovenac, ekskluzivno je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill the tea' gdje otkrio detalje svog iskustva u najnovijoj sezoni 'Love Islanda UK' koju možete pratiti na platformi Voyo

Prvo je progovorio o slavnim 'Love Island' bocama sa slamkama o kojim se mnogo raspravlja na društvenim mrežama. "Unutra je samo voda. Tamo je vruće, svaki dan preko 30 stupnjeva. Treba dovoljno piti da budeš hidriran", otkrio je.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Dotaknuo se i prehrane te priznao da se tijekom showa nije baš držao dijete. "Doma pazim što jedem i pijem, pokušavam se držati dijete, ali tamo nisam baš pazio. Frižider je stalno pun, ima slatkiša na svakom koraku. Nisam baš ponosan na to kako sam griješio sa slatkišima", iskreno je rekao.

Na pitanje jesu li si sami pripremali hranu, odgovorio je: "Doručak smo si sami radili, a ručak i večeru smo dobili."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Jedna od specifičnosti' Love Islanda' je i zajednička spavaonica za sve kandidate. Boris priznaje da mu u početku nije bilo lako zaspati u prostoriji punoj parova. "Na početku bi mi bilo jako teško zaspati, pogotovo prvih 15-20 minuta. Svi pričaju, ljube i rade to što rade", opisao je. Otkrio je i što misli o intimnim trenucima pred kamerama u zajedničkoj sobi. "Moram reći da to nije baš najnormalnije jer svi dijelimo sobu. Ja ne bih išao u tu krajnost, ali neki poljubac mi je ok", dodao je.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Boris je i detaljno opisao kako izgleda jedan tipičan dan na 'Love Islandu'. "Prva stvar, ujutro ne znaš koliko je sati, ni koji je dan. Ujutro kad bi nas probudili, upalili bi svjetla. I zato svi nose sunčane naočale jer takvo jako svjetlo još nisam vidio. Zatim imamo nekih 15-20 minuta da se sredimo i nakon toga ide doručak. Nakon toga kreće tzv. 'Island Life' i to se snima tri do četiri sata. Dakle tu samo vodimo razgovore i nakon toga ide ručak koji se ne snima. Poslije ručka ide snimanje još tri, četiri sata do večere. Nakon večere ide kratki odmor i zatim večernje snimanje", ispričao je te dodao: "Tako da tamo moraš baš puno pričati što zna biti jako naporno."

Spektakularnu 12. sezonu omiljenog reality showa 'Love Island UK' ne propusti samo na platformi Voyo!

EKSKLUZIVNO! Fatalni Boris iz 'Love Islanda UK' u podcastu 'Spill The Tea': 'Ljubio sam i Hrvatice'

