Tajne 'Love Islanda'! Fatalni Boris u podcastu 'Spill The Tea' otkrio detalje iz najslavnije vile na svijetu

Boris Vidović gostovao je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill the tea' gdje je otkrio detalje svog iskustva u najnovijoj sezoni 'Love Islanda UK'

Boris Vidović, 28-godišnji Slovenac, ekskluzivno je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill the tea' gdje otkrio detalje svog iskustva u najnovijoj sezoni 'Love Islanda UK' koju možete pratiti na platformi Voyo. Prvo je progovorio o slavnim 'Love Island' bocama sa slamkama o kojim se mnogo raspravlja na društvenim mrežama. "Unutra je samo voda. Tamo je vruće, svaki dan preko 30 stupnjeva. Treba dovoljno piti da budeš hidriran", otkrio je.

Dotaknuo se i prehrane te priznao da se tijekom showa nije baš držao dijete. "Doma pazim što jedem i pijem, pokušavam se držati dijete, ali tamo nisam baš pazio. Frižider je stalno pun, ima slatkiša na svakom koraku. Nisam baš ponosan na to kako sam griješio sa slatkišima", iskreno je rekao. Na pitanje jesu li si sami pripremali hranu, odgovorio je: "Doručak smo si sami radili, a ručak i večeru smo dobili."

Jedna od specifičnosti' Love Islanda' je i zajednička spavaonica za sve kandidate. Boris priznaje da mu u početku nije bilo lako zaspati u prostoriji punoj parova. "Na početku bi mi bilo jako teško zaspati, pogotovo prvih 15-20 minuta. Svi pričaju, ljube i rade to što rade", opisao je. Otkrio je i što misli o intimnim trenucima pred kamerama u zajedničkoj sobi. "Moram reći da to nije baš najnormalnije jer svi dijelimo sobu. Ja ne bih išao u tu krajnost, ali neki poljubac mi je ok", dodao je.

