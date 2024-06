Tko je fatalni Joey Essex? Njegov ulazak u 'Love Island' bio je za povijest, a iskreno se nada ljubavi

Joey Essex postao je poznat zahvaljujući britanskoj reality TV emisiji The Only Way Is Essex' (TOWIE'). Emisija koja kombinira elemente stvarnosti i drame, prateći živote stanovnika Essexa, lansirala je Joeyja u središte pozornosti. Njegova karizma, humor i spremnost na smiješne i često bizarne situacije osvojili su srca gledatelja. Joey je u TOWIE-ju ostao deset sezona, pojavivši se u više od 100 epizoda.

Nakon TOWIE-ja, Joey Essex nastavio je svoj reality TV put sudjelujući u brojnim drugim emisijama. Nema gotovo niti jednog reality showa u Velikoj Britaniji u kojem Joey nije sudjelovao. Među njima su I'm a Celebrity... Get Me Out of Here', The Jump',' Celebrity SAS: Who Dares Wins', Dancing on Ice', Celebrity Masterchef' i mnogi drugi. Njegova prisutnost u showovima nije prošla nezapaženo te je postao redoviti gost u raznim emisijama, dodatno učvrstivši svoj status "kraljevske reality zvijezde".