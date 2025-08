Tko je Shakira iz 'Love Islanda UK'? Prirodna ljepotica osvojila je sve kandidate, a gledatelji je samo hvale: 'Divna je'

Shakira je 22-godišnja ljepotica iz Manchestera, poznata po svom samopouzdanju, direktnosti i zavodljivom pogledu. Po zanimanju je stručnjakinja za marketing, a u vilu je ušla s ciljem da pronađe pravu ljubav, no brzo se pokazalo da zna puno više od toga – točno zna kako podignuti temperaturu u svakoj prostoriji. Već u prvim epizodama brojni kanddiati su je istaknuli kao favoritkinju, a ona, svjesna pažnje koju posjeduje, znala je kako to i iskoristiti. No, unatoč drami, gledatelji su je zavoljeli zbog autentičnosti i spremnosti da se bori za ono što želi.