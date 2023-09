Jadranka Kosor s producentom 'Masked Singera' uživala na koncertu Leta 3!

Podsjetimo, Jadranka Kosor prva je bivša premijerka koja je sudjelovala u ovom zabavnom showu, a pristala je zbog upornosti izvršnog producenta Vanje koji ju je danima nagovarao da sudjeluje. Ovaj joj je show, kako je rekla nebrojeno puta, u život unio mnogo pozitive.

"Odlično je bilo iako sam se jako teško odlučila, dugo je trajalo nagovaranje i pripreme. To je bio moj izlazak iz sigurne zone. Na kraju je bilo oduševljenje mnogih, još me to jako iznenađuje", rekla je netom nakon ispadanja za RTL.hr i izrazila žaljenje što ipak nije stigla do finala.