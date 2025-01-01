Močvara

Serija „Močvara” je mračni psihološki triler koji prati inspektora Nikolu Krsmanovića (Goran Bogdan), bivšeg huligana i čovjeka s traumatičnom prošlošću koji se bori sa sopstvenim demonima dok istražuje seriju brutalnih ubistava žena u Beogradu. Sve žrtve imaju sličan profil, a kako istraga napreduje, Krsmanović otkriva da su zločini na neki način povezani s njegovim vlastitim životom. Kroz gustu atmosferu, korupciju i moralne dileme, serija istražuje granice između dobra i zla te prikazuje Beograd kao metaforičnu močvaru — prostor u kojem svi polako tonu u tamu svojih tajni i grijeha.