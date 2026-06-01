Danas je Svjetski dan roditelja! Ove parove spojio je RTL: Neki imaju jedno, a neki čak troje djece

Mato Smolčić i Nikolina Trgovac

Prvi koji su izgovorili sudbonosno 'da' od kandidata 'Ljubav je na selu' bili su Mato Smolčić iz Retkovaca i Nikolina Trgovac iz Svete Jane pokraj Zagreba. Sve je krenulo kada je Nikolina s majkom gledala emisiju i ugledala Matu. "On mi je najzgodniji. Pazi, mogao bi ti biti zet", komentirala je tada. Nikolinine riječi su se i ostvarile. Naime, pet mjeseci nakon što je primijetila Matu na televiziji, skupila je hrabrost i nazvala ga. Nikolina se odmah svidjela farmeru. Prvih pet mjeseci čuli su se preko telefona, a zatim su se počeli viđati. Nikolina je posjećivala Matu u Retkovcima, a on nju u Zagrebu. Nakon sedam mjeseci veze par se vjenčao. "Bila je to prava slavonska svadba s 400 uzvanika, a haljinu sam kupila u Njemačkoj", otkrila je tada Nikolina. Brzo nakon vjenčanja par je dobio prvo dijete, kćer Ljubicu. Obitelj se još širila nakon toga, a ove ljubavne priče ne bi bilo bez 'Ljubav je na selu'.

Srećko i Antonija Ponjavić

Farmer Srećko iz Kanade predstavio se u 11., internacionalnoj sezoni 'Ljubav je na selu'. U showu se zaljubio u Viranku Antoniju koja mu je postala supruga i zajedno su dobili sina Petra. Njihova priča je počela tako što se Antonija zaljubila u Srećka čim ga je vidjela na TV-u i prijavila se u emisiju. Produkcija je prepoznala da su stvoreni jedno za drugo i Antonija je postala Srećkova "zlatna" djevojka. Kad su se upoznali, odmah se među njima primijetila kemija. Farmer iz kanadskog Lethbridgea pozvao je Antoniju i još dvije djevojke, Martinu Serdar i Marijanu Črlenec, na svoju farmu, a mnogima je odmah bilo jasno da mu je upravo Viranka najdraža. Zbog toga nikoga nije iznenadilo što je Srećko odabrao baš nju da mu se pridruži na romantičnom putovanju koje je završilo ručkom kod Antonijine obitelji. Nakon završetka snimanja Antonija je brzo pristala preseliti u Kanadu k farmeru kako bi shvatili ima li njihova ljubav budućnost. Odgovor na to bio je pozitivan i par je ubrzo imao građansko vjenčanje, a potom i crkveno. Nakon toga su dobili sinčića Petra. Supružnici često na društvenim mrežama pokazuju svoju bračnu idilu.

Zvonko Koprivnjak i Nikolina Šalić

Farmeru Zvonku Koprivnjaku iz Baranje zapela je za oko Nikolina Šalić iz Tušilovića već na prvom upoznavanju u osmoj sezoni 'Ljubav je na selu'. Njihova je ljubav kulminirala iz epizode u epizodu da bi na kraju Zvonko ostale djevojke poslao kući, a Nikolini poklonio svoje srce. U emisiji 'Iza kulisa' skupio je hrabrost i pred kamerama zaprosio svoju odabranicu. Na njegovo oduševljenje, Nikolina rekla je 'da'. Par je dobio kćer Vandu. "Da sam je svijećom tražio, ne bih je pronašao. Takvu divnu osobu, moju Nikolinu, sam je sigurno ne bih uspio pronaći. Zato sam zahvalan i svima koji su radili emisiju, od producenata, do snimatelja, dečkiju s rasvjete... baš svima. Bez svih njih ne bi bilo ni Nikoline u mom životu", ispričao je Zvonko za RTL.hr i istaknuo da je zahvalan bratu Danijelu koji ga je prijavio u 'Ljubav je na selu'. Farmer je rekao da ga je Nikolina osvojila odmah. "Onoga dana kad mi je voditeljica Marijana donijela pisma, već se dogodilo čudo. Otvorio sam pismo, vidio Nikolininu sliku i istog trena se zaljubio. Odmah me ošinulo. A još kad sam je prvi put ugledao kako hoda prema meni, odmah sam osjetio da je to 'ona' i zato je izletio onaj 'Ajme, majko moja mila, to je to'. Daljnje druženje s njom samo je potvrdilo i još više ojačalo moje osjećaje", ispričao je. "Prije 'Ljubav je na selu' nisam uopće razmišljala da se nešto ovakvo može dogoditi", rekla je Nikolina.

Goran Špehar i Anamarija

Goran Špehar iz Duge Rese sudjelovao je u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu' i nosio je nadimak Seoski Casanova. Na njegovom imanju bile su kandidatkinje Ines, Ilona i Nikolina koja ga je i zaprosila. Zahvaljujući 'Ljubav je na selu' Goran je upoznao svoju drugu suprugu Anamariju. Naime, ona ga je zamijetila u emisiji te mu se odlučila javiti. Par je dobio sinove Filipa i Roka, a početkom veljače ove godine rodila se njihova kći kojoj su dali ime Margareta.

Matija i Barbara Ričko

Matija Ričko je sudjelovao u petoj sezoni nakon što je izgubio više od 40 kilograma i vratio samopouzdanje pa odlučio naći "onu pravu". Iako u showu nije "kliknuo" s nijednom kandidatkinjom, zahvaljujući tome što se pojavio na televiziji, upoznao je svoju suprugu Barbaru. Naime, ona mu se javila preko društvenih mreža nakon što je vidjela u emisiji. "Promijenio sam posao, novi prijatelji, događaji,... Došla je Barbara – to je bila ljubav na prvi pogled. Na prvom spoju smo pet sati sjedili i razgovarali...", ispričao je Matija za RTL kako je pronašao srodnu dušu. Par je zajedno više od osam godina te imaju dvoje djece. U srpnju 2019. dobili su sina Davida, a u siječnju 2021. stigla im je kći Demi. Po objavama na društvenim mrežama može se vidjeti koliko Matija uživa u bračnom životu i ulozi oca, a zaslužio je još puno idiličnih obiteljskih trenutaka.

Alojz i Monika Kanceljak

Alojz Kanceljak upoznao je svoju suprugu Moniku zahvaljujući popularnoj emisiji 'Ljubav je na selu', a njihova ljubavna idila i dalje traje. Par je u braku šest godina te imaju kćeri Luciju i Anu. "Danas na prijavu u emisiju 'Ljubav je na selu' gledam kao jedno pozitivno iskustvo koje bi preporučio svakome", rekao je Alojz za RTL.hr. Istaknuo je da njegova ljubavna sreća s Monikom još traje, a otkrio je i svoj recept za uspješan brak.

Nikolina i Stjepan Pavlić

Stjepan i Nikolina Pavlić jedni su od prvih parova koje je spojila RTL-ova emisija 'Ljubav je na selu'. Upoznali su se u trećoj sezoni showa koja je prikazana 2011. godine, a vjerske razlike su ih zamalo razdvojile. Srećom, Stjepan je ubrzo shvatio da je Nikolina ljubav njegovog života i tako se 2012. dogodilo drugo vjenčanje u 'Ljubav je na selu'. Supružnici imaju troje djece.

Dušan Golubovac i Ana-Marija

Dušan Golubovac osvojio je srca gledatelja skromnošću u 12. sezoni 'Ljubav je na selu' i dirnuo ih svojom teškom, životnom pričom, a bilo mu je i slomljeno srce. Zaljubio se u Goranu Vušurović te se činilo da su osjećaji obostrani, no kada su došli na njegovu farmu u Zrinu, njihov odnos se promijenio.

Dragana Vojnović i Nemanja Blanuša

Mnogima neobična Ličanka zbog piercinga i tetovaža Dragana Vojnović tražila je srodnu dušu u petoj sezoni 'Ljubav je na selu'. Tada 22-godišnja farmerica na svom imanju ugostila je kandidate među kojima je bio i Nemanja Blanuša. Dragana i Nemanja stalno su vodili burne rasprave, a u jednom trenutku ga je čak otjerala s imanja. S obzirom da takav njihov odnos, nitko nije slutio da će se između njih roditi ljubav. Ipak, to se dogodilo i okrunili su svoju ljubav brakom početkom 2016. Ubrzo nakon toga im se rodila kći Sara. "Promijenili su nam se životni prioriteti, ali to nam nije teško palo jer smo zaljubljeni kao i prvog dana", rekao je svojedobno Nemanja za RTL.hr. Njihova druga kći Lara rodila se 2018. "Stigla naša druga princeza Lara. Volim više od života", otkrila je Dragana na društvenim mrežama.

Željko Bilić i Felina Anić

Inače, par ima kćer Emili i Vitu, a svoju ljubav su okrunili brakom. Željko Bilić iz Bala tražio je srodnu dušu u desetoj sezoni 'Ljubav je na selu'. "Više puta sam zaplakao zbog ljubavi, ali nadam se da postoji netko tko će cijeniti moju pažnju", rekao je tada farmer. Na njegovo imanje došle su Ruža Pejić, Maja Lena Švaljug i Jacqueline Kale, a kasnije im se pridružila i Paulina Popović. Ipak, nijedna nije osvojila Željkovo srce. No zahvaljujući 'Ljubav je na selu' upoznao je Felinu Anić. Naime, ona mu se javila na društvenim mrežama nakon što ga je vidjela u emisiji. "Kad sam ugledala Željka na televiziji, u dubini srca sam znala da je upravo on ta osoba za mene. Činilo mi se kao da ga oduvijek poznaje. Jednostavno se dogodio 'klik' s obje strane, a sve ostalo nakon toga je išlo prirodno i bez ikakvog forsiranja", ispričala je Felina za RTL.hr.

Sara Hrnčić i Mihael Sklizović

Sara Hrnčić i Mihael Sklizović upoznali su se u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu', a upravo zahvaljujući toj emisiji danas uživaju u obiteljskoj idili. Da će njihov odnos završiti brakom, teško je bilo procijeniti na početku. Naime, Mihael je poslao Saru doma i odabrao drugu kandidatkinju, no onda je njihova priča dobila zaokret. Inače, Mihael i Sara skrasili su se na njihovom imanju te uživaju u bračnoj idili te imaju sinove Bornu i Jonu.

Andrea Kukolj i Marko Bogdan

Marko i Andrea su se upoznali i zaljubili u trećoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' , a netom nakon završetka sezone su prekinuli. Ipak, brzo su shvatili da su ipak jedno za drugo. Zajedno su se upustili i u posao, preselili su se u Slavonski Brod, a potom je u njihov život došao maleni Liam. Naime, Andrea je rodila 12. rujna prošle godine, a Marko je otkrio za RTL.hr da je bio prisutan na porođaju.

Adam i Goga

Adam i Gordana Kromer shvatili su da su stvoreni jedno za drugo u prvoj sezoni 'Braka na prvu', a njihova ljubav i danas traje te su zajedno dobili tri sina. Par ima zanimljivu ljubavnu priču. Naime, u sociološkom eksperimentu Gordani je suprug bio Dejan Vukobratović dok je Adam bio "oženjen" Nikolinom Tutić. Kada su krenuli njihovi problemi s partnerima, počeli su se družiti. Oboje su zaljubljenici u fitness pa su krenula njihova druženja u teretani, a potom na kavama. Drugi kandidati 'Braka na prvu' nisu bili svjesni kakav su odnos razvio između njih, a Gordana i Adam su im to otkrili u videu. Par je ubrzo počeo živjeti zajedno, zatim je stigla sretna vijest - Goga je trudna, a u kolovozu 2020. godine na svijet je došao sin, maleni Noel. No to nije bilo jedino slavlje u ovoj obitelji jer iste godine su se zaručili, a na ljeto 2021. i vjenčali. Još jedan razlog za slavlje imali su i u 2022. godini. Rodio im se drugi sin Kael, a supružnici su u svibnju prošle godine dobili i trećeg zajedničkog sina.