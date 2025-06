Danas je Svjetski dan roditeljstva: Ove parove je spojio RTL, a danas žive obiteljsku idilu: Neki imaju jedno, a neki čak troje djece

Mato Smolčić i Nikolina Trgovac

Farmeru Zvonku Koprivnjaku iz Baranje zapela je za oko Nikolina Šalić iz Tušilovića već na prvom upoznavanju u osmoj sezoni 'Ljubav je na selu'.

Njihova je ljubav kulminirala iz epizode u epizodu da bi na kraju Zvonko ostale djevojke poslao kući, a Nikolini poklonio svoje srce. U emisiji 'Iza kulisa' skupio je hrabrost i pred kamerama zaprosio svoju odabranicu. Na njegovo oduševljenje, Nikolina rekla je 'da'. Par je dobio kćer Vandu.

"Da sam je svijećom tražio, ne bih je pronašao. Takvu divnu osobu, moju Nikolinu, sam je sigurno ne bih uspio pronaći. Zato sam zahvalan i svima koji su radili emisiju, od producenata, do snimatelja, dečkiju s rasvjete... baš svima. Bez svih njih ne bi bilo ni Nikoline u mom životu", ispričao je Zvonko za RTL.hr i istaknuo da je zahvalan bratu Danijelu koji ga je prijavio u 'Ljubav je na selu'.

Farmer je rekao da ga je Nikolina osvojila odmah.

"Onoga dana kad mi je voditeljica Marijana donijela pisma, već se dogodilo čudo. Otvorio sam pismo, vidio Nikolininu sliku i istog trena se zaljubio. Odmah me ošinulo. A još kad sam je prvi put ugledao kako hoda prema meni, odmah sam osjetio da je to 'ona' i zato je izletio onaj 'Ajme, majko moja mila, to je to'. Daljnje druženje s njom samo je potvrdilo i još više ojačalo moje osjećaje", ispričao je.

"Prije 'Ljubav je na selu' nisam uopće razmišljala da se nešto ovakvo može dogoditi", rekla je Nikolina.