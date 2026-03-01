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Obiteljske tajne
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Sezona 2
Sezona 3
00:46
Sve 'frca' od strasti! Džejlin i Ilgaz više ne skrivaju da gore jedan za drugim
Sve 'frca' od strasti! Džejlin i Ilgaz više ne skrivaju da gore jedan za drugim Gledaj
00:31
Što donose nove epizode 'Obiteljskih tajni'? Ilgaz više ne vjeruje Džejlin!
Što donose nove epizode 'Obiteljskih tajni'? Ilgaz više ne vjeruje Džejlin! Gledaj
00:51
Ne preza ni pred čime da sačuva svoj ugled: 'Pokušavam počistiti nered za tvojim sinom'
Ne preza ni pred čime da sačuva svoj ugled: 'Pokušavam počistiti nered za tvojim sinom' Gledaj
00:59
Kakva sramota za obitelj! Enginovi roditelji odrekli ga se na televiziji, on bijesni
Kakva sramota za obitelj! Enginovi roditelji odrekli ga se na televiziji, on bijesni Gledaj
00:49
Džejlin i Ilgaz više si ne mogu odoljeti: Pucaju po šavovima
Džejlin i Ilgaz više si ne mogu odoljeti: Pucaju po šavovima Gledaj
00:51
Obrat u seriji 'Obiteljske tajne': Engin okrivio oca za ubojstvo Džejline sestre
Obrat u seriji 'Obiteljske tajne': Engin okrivio oca za ubojstvo Džejline sestre Gledaj
01:17
Što vas očekuje u novoj epizodi serije 'Obiteljske tajne'?
Što vas očekuje u novoj epizodi serije 'Obiteljske tajne'? Gledaj
01:53
Opa! Je li to Ilgaz ljubomoran? 'Dugo ste prijatelji?'
Opa! Je li to Ilgaz ljubomoran? 'Dugo ste prijatelji?' Gledaj
00:49
Džejlin je svima pokazala s kim imaju posla! 'Tvoj će dragi sin provesti život iza rešetaka'
Džejlin je svima pokazala s kim imaju posla! 'Tvoj će dragi sin provesti život iza rešetaka' Gledaj
00:29
Odvezli su mu auto, a pojma nemaju koga zapravo voze u njemu!
Odvezli su mu auto, a pojma nemaju koga zapravo voze u njemu! Gledaj
01:30
Džejlin je ipak odabrala biti dobra: 'Nisi to učinila, zaustavila si se'
Džejlin je ipak odabrala biti dobra: 'Nisi to učinila, zaustavila si se' Gledaj
01:05
Uh! Engin je priznao da je on ubio Indži
Uh! Engin je priznao da je on ubio Indži Gledaj
01:10
Kako mu je smjestio ubojstvo! 'Uništio si život nedužnoj osobi?'
Kako mu je smjestio ubojstvo! 'Uništio si život nedužnoj osobi?' Gledaj
01:05
Pronađena je druga Indžina naušnica: 'Ovo je možda mjesto zločina'
Pronađena je druga Indžina naušnica: 'Ovo je možda mjesto zločina' Gledaj
01:07
Razgovor kojeg Engin ne može podnijeti: 'Neka mi kći spokojno počiva u grobu'
Razgovor kojeg Engin ne može podnijeti: 'Neka mi kći spokojno počiva u grobu' Gledaj
01:02
Otac isplovio i neće ga biti neko vrijeme: 'Zna samo bježati - to je tvoj otac'
Otac isplovio i neće ga biti neko vrijeme: 'Zna samo bježati - to je tvoj otac' Gledaj
01:25
Ovako je izgledalo vjenčanje bez pravog poljupca na kraju
Ovako je izgledalo vjenčanje bez pravog poljupca na kraju Gledaj
01:25
Džejlin i Ilgaz će se vjenčati: 'Ali nema držanja za ruke i zaljubljenih pogleda...'
Džejlin i Ilgaz će se vjenčati: 'Ali nema držanja za ruke i zaljubljenih pogleda...' Gledaj
00:59
Kakvo su iznenađenje priredili! 'Gospođa Džejlin je moja supruga'
Kakvo su iznenađenje priredili! 'Gospođa Džejlin je moja supruga' Gledaj
01:15
Zagrljaj koji sve liječi: 'Što god učinio, uvijek ćeš mi biti sin'
Zagrljaj koji sve liječi: 'Što god učinio, uvijek ćeš mi biti sin' Gledaj
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Vukašin oštro o Lari i Anthonyju: 'Oni su u toksičnom odnosu, uopće ne znaju uživati!'

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Pino objasnio zašto im je vožnja u 'Asia Expressu' kratko trajala: 'Vozačeva supruga je rekla da ne smije voziti tri žene'

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