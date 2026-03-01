Obiteljske tajne

0dvjetnica Ceylin (Pinar Deniz) i tužitelj Ilgaz (Kaan Urgancioglu), dvoje pravnika koji dijele istu strast u borbi za pravdu, ali koriste potpuno suprotne metode u tim svojim bitkama. Ilgaz se drži pravila, poštenje iznad svega, ima osjećaj za ljude, ali čvrst u svojim stavovima u koja vjeruje, dok Ceylin uvijek probija granice, voli zaobilaziti pravila i neprekidno je buntovna. Njih su dvoje često stajali na suprotnim stranama u sudnici, a zbog svojih različitosti i metoda nerijetko se sukobljavali. No kada policija pronađe mrtvo tijelo žene, a Ilgazov brat bude glavni osumnjičeni, Ilgaz treba dobrog odvjetnika da spasi brata, što ga dovodi pred tešku odluku.