'Bila je tako mlada, nisam je se nauživala': Zamršeni odnosi i duboke emocije nastavljaju intrigirati gledatelje 'Obiteljskih tajni'

Posebno je zanimljivo prikazan emotivni put Incine majke Gul od poricanja do prihvaćanja smrti svoje najmlađe kćeri. Prilikom potvrde identiteta žrtve rastresena Gul zaključuje kako tijelo nije ono njene kćeri te u stanju poricanja ostaje do sprovoda, prije kojeg priprema najdraže Incine kolače kako bi ih mogla jesti kad navečer stigne kući. Njeno ponašanje uznemiruje ostatak obitelji koji se ne može složiti kako bi bilo najbolje pomoći majci. Ipak, kad Gul shvati kako njene kćeri više nema dolazi do očekivanog emotivnog sloma koji nijednog gledatelja ne može ostaviti ravnodušnim. Ne postoji bol veća od one gubitka djeteta, a upravo tako i s takvom težinom i silinom emocije ova serija taj gubitak prikazuje. Posebno emotivnom ističe se izjava majke koja je izgubila kćer: Bila je tako mlada, nisam je se nauživala."