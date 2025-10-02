Novosti
Obiteljske tajne

Ekskluzivno! Stiže treća sezona hit-serije 'Obiteljske tajne': Evo gdje pogledati prvu epizodu

Nove epizode treće sezone serije 'Obiteljske tajne' ne propustite od 3. listopada na platformi Voyo

RTL.hr
02.10.2025 15:34

Treća sezona turske hit-serija 'Yargi', u hrvatskoj verziji poznate kao 'Obiteljske tajne', stiže na platformu Voyo! Nakon što je nagrađena prestižnom nagradom Emmy za najbolju telenovelu, serija se vraća s trećom sezonom punom neočekivanih preokreta. Svi obožavatelji ove napete drame, a znamo da ih ima mnogo, nove epizode mogu pratiti od 3.10. na platformi Voyo

Sudar svjetova u sudnici i životu

U samom srcu priče nalazi se dinamičan i kompleksan odnos između tužitelja Ilgaza (Kaan Urgancioglu) i neustrašive odvjetnice Ceylin (Pinar Deniz). Njih dvoje predstavljaju dva različita svijeta. Ilgaz je čovjek koji slijepo vjeruje u pravila i etiku, dok je Ceylin poznata po svojoj buntovnoj prirodi i spremnosti da pomakne granice kako bi došla do istine. Upravo taj sukob njihovih metoda, ali i neosporna kemija, stvorili su neraskidivu vezu koja je postala temelj ove globalno popularne serije. Njihova borba za pravdu često ih dovodi u sukob, ali ih istovremeno i spaja na neočekivane načine.

Vremenski skok koji mijenja sve

Treća sezona donosi radikalan zaokret koji će zasigurno iznenaditi gledatelje. Radnja započinje s vremenskim odmakom od čak pet godina, otkrivajući nam potpuno novu životnu situaciju glavnih junaka. Ceylin i Ilgaz više nisu samo partneri u borbi za pravdu, već i roditelji. Međutim, njihov obiteljski život obilježen je dubokom tragedijom – proživjeli su dvije i pol godine agonije dok je njihova kći bila nestala. Ovaj traumatičan događaj ostavio je neizbrisiv trag na njihovom odnosu, njihovim karijerama i njima samima. Gledatelji će svjedočiti kako se nose s posljedicama prošlosti dok se istovremeno suočavaju s novim, još složenijim slučajevima.

Nova sezona dostupna odmah

Sve epizode, od 3. listopada bit će ekskluzivno dostupne na platformi Voyo. Treća sezona "Obiteljskih tajni" obećava još više napetosti, emocija i dramatičnih preokreta koji su seriju i proslavili. 

