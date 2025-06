Obožavatelji su uvjereni da odnos zvijezda 'Obiteljskih tajni' nije samo profesionalan: Kažu da je ovo dokaz!

"Sve svoje veze gradim na čistoj osnovi. Vjerujem da smo ušli u život da osjetimo ove emocije. Ljubav je lijepa kada počne, ali stjecajem nekih okolnosti završi kada za to dođe vrijeme. Radi se o tome kako živite i kako gradite tu vezu. Nemam loš odnos s bilo kim, ali sam tužna. Međutim, kako starite, to dolazi kraju sve bezbolnije", rekla je Pinar.

S druge strane, Kaan Urgancioglu je poznat po tome da svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, no otkriveno je da je u lipnju 2023. godine okrunio svoju vezu s poduzetnicom Burcu Denizer. Par je svojim vjenčanjem iznenadio sve pa i najbližu obitelj. "To je bilo iznenađenje i za moju obitelj. Znali su da ćemo možda napraviti ovako nešto, ali nisu znali da to možemo ovako ludo, brzo", rekao je glumac. Objasnio je da su htjeli jednostavno vjenčanje i da su poslali snimku obreda svojoj obitelji.