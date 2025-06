Što donose nove epizode 'Obiteljskih tajni'? Džejlin i Ilgaz čine velik rizik, a Osman se nalazi u teškoj situaciji

Ponedjeljak

Džejlin i Ilgaz preuzimaju nove rizike dok potajno pokušavaju pronaći način da pošalju Engina u zatvor do suđenja. No moraju biti brži od Yekte koji čini sve što je moguće da očisti sinovo ime. Jednako tako, moraju boriti s Parsom koji je također u potrazi za istinom, ali može biti i prepreka. Hoće li Ilgaz i Džejlin ovoga puta uspjeti dokazati istinu? Od trenutka kada je doznala da je Engin ubojica njezine sestre, Džejlin misli da je došla do kraja svoje borbe.