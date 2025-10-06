Novosti
Obiteljske tajne

Tko je nestala kći Džejlin i Ilgaza? Gubitak djeteta totalno je promijenio odnos para iz 'Obiteljskih tajni'

RTL.hr
06.10.2025 15:00

Popularna turska serija 'Obiteljske tajne' (Yarg) osvojila je srca gledatelja diljem svijeta, a u središtu radnje je turbulentan odnos odvjetnice Džejlin Erguvan (Ceylin) i tužitelja Ilgaza Kaje (Kaya). Dok su prve sezone pratile njihove profesionalne i osobne borbe, treća sezona donosi najteži test do sada – obiteljsku tragediju koja se vrti oko njihove kćeri.

Mercan: Nestala kći kao pokretač radnje

Glavno pitanje koje muči obožavatelje na početku treće sezone jest tko je kći Džejlin i Ilgaza. Njeno ime je Mercan Kaya. Radnja treće sezone započinje vremenskim skokom od pet godina, otkrivajući da je Mercan nestala prije dvije i pol godine. Ovaj tragičan događaj ostavio je duboke ožiljke na Džejlin i Ilgazu, razdvojivši ih i bacivši ih "u more kakvo nikada nisu poznavali".

Gubitak djeteta u potpunosti je promijenio dinamiku njihovog odnosa. Dok se bore s boli, prisiljeni su ispunjavati svoje profesionalne dužnosti, što ih neprestano suočava i dovodi do novih sukoba. Cijela prva polovica sezone usredotočena je na jedno pitanje koje ih proganja: "Gdje je Mercan?".

Obiteljske tajne
Obiteljske tajne FOTO: RTL

Očajnička potraga koja mijenja sve

Potraga za Mercan tjera glavne likove do krajnjih granica. Ilgaz, poznat po svom čvrstom i nepopustljivom osjećaju za pravdu, počinje kršiti pravila kako bi zaštitio svoju obitelj. U očajničkom pokušaju da pronađe kćer, ne ustručava se provaliti u ured i dom svog kolege, pokazujući stranu sebe koju gledatelji do sada nisu vidjeli.

Džejlin i Ilgaz, unatoč tome što su slomljeni pod teretom prošlosti, moraju ostaviti po strani svoje razlike i ponovno surađivati kao obitelj. Slijede svaki, pa i najmanji trag, a njihova zajednička borba isprepliće se s novim osumnjičenicima i šokantnim otkrićima koja ih polako guraju prema istini.

Obiteljske tajne
Obiteljske tajne FOTO: RTL

Treću sezonu 'Obiteljskih tajni' ne propustite ekskluzivno na platformi Voyo

džejlin ilgaz obiteljske tajne
