RTL Danas u 19:00

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima.