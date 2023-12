Damira Gregoret otkrila planove za blagdane: 'Stan mi svijetli otpočetka prosinca'

Politička reporterka s bogatim novinarskim iskustvom i voditeljica RTL-a Danas Damira Gregoret za net.hr otkrila je kako će provesti nadolazeće blagdane. Kako posao novinara ne prestaje ni kada je Božić u pitanju, Damiru je ove godine dopalo da za Božić radi.

"Božić mi je ove godine radni tako da ću dan provesti s RTL-ovom obitelji, a večer s pravom obitelji. Staru godinu planiram propisno ispratiti u društvu prijatelja u Zagrebu, a onda s društvom iz Splita idemo nekoliko dana na Bled," otkrila je voditeljica te otkrila kako će izgledati njezin blagdanski meni.

"Volim klasiku; moja mama radi najbolji bakalar, za to se priprema već danima pa je Badnjak kod nje; bakalar na bijelo i crveno i inćuni. Na Božić je već par godina patka zamijenila puricu, pa ćemo tako i ove godine, a do Nove godine više mi svega bude previše pa ću to tek vidjeti."