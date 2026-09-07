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RTL Danas

Damira Gregoret vratila se u najljepše školske uspomene: Pogledajte kako je izgledala na prvi dan škole

Prvi dan škole poseban je trenutak za tisuće učenika i njihovih roditelja, ali i prilika da se prisjetimo vlastitih školskih početaka. Voditeljica RTL Danas Damira Gregoret zavirila je u svoj obiteljski album i s nama podijelila dragocjenu uspomenu

RTL.hr
07.09.2026 11:45

Nova školska godina vratila je Damiru Gregoret u vrijeme prvih školskih klupa, novih prijateljstava i uzbuđenja pred nepoznatim. Voditeljica RTL Danas pronašla je fotografiju sa svog prvog dana škole i podijelila je s nama.

Damira Gregoret
Damira Gregoret FOTO: Privatan album

Danas je za brojne prvašiće počelo jedno sasvim novo životno poglavlje. Prvi susret sa školskom klupom, učiteljima i novim prijateljima dan je koji se dugo pamti, a upravo je početak nove školske godine u mnogima probudio lijepe uspomene iz djetinjstva.

Među njima je i voditeljica RTL Danas Damira, koja je ovom prigodom pronašla fotografiju sa svog prvog dana škole. Danas je gledatelji dobro poznaju kao jedno od lica RTL Danas, no fotografija iz djetinjstva vraća je u vrijeme kada su umjesto televizijskog studija njezina svakodnevica bile školske klupe, knjige i bilježnice.

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RTL Danas

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