Damira Gregoret vratila se u najljepše školske uspomene: Pogledajte kako je izgledala na prvi dan škole

Nova školska godina vratila je Damiru Gregoret u vrijeme prvih školskih klupa, novih prijateljstava i uzbuđenja pred nepoznatim. Voditeljica RTL Danas pronašla je fotografiju sa svog prvog dana škole i podijelila je s nama.

Danas je za brojne prvašiće počelo jedno sasvim novo životno poglavlje. Prvi susret sa školskom klupom, učiteljima i novim prijateljima dan je koji se dugo pamti, a upravo je početak nove školske godine u mnogima probudio lijepe uspomene iz djetinjstva.

Među njima je i voditeljica RTL Danas Damira, koja je ovom prigodom pronašla fotografiju sa svog prvog dana škole. Danas je gledatelji dobro poznaju kao jedno od lica RTL Danas, no fotografija iz djetinjstva vraća je u vrijeme kada su umjesto televizijskog studija njezina svakodnevica bile školske klupe, knjige i bilježnice.