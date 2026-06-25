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RTL Danas

Iza kulisa 'RTL-a Danas': Kako izgleda radni dan s Damirom Gregoret i Petrom Perežom na terenu u Dalmaciji

Ekipa 'RTL-a Danas' pružila nam je ekskluzivan pogled "iza kulisa" (POV) i pokazala kako izgleda jedan dinamičan snimateljski dan u Splitu i okolici s omiljenim voditeljskim i novinarskim dvojcem - Damirom Gregoret i Petrom Perežom

RTL.hr
25.06.2026 09:00

Gledatelji svake večeri u 19 sati vide savršeno ušminkan studio, besprijekornu rasvjetu i voditelje koji s potpunom smirenošću i profesionalizmom donose najvažnije vijesti dana. No, jeste li se ikada zapitali koliko truda, sati rada i pripreme stoji iza onih nekoliko sekundi ili minuta koje zaštitna lica RTL-a provedu ispred kamera na terenu?

Od ranog jutra pod suncem Dalmacije

Radni dan na terenu počinje davno prije paljenja crvenog svjetla na kameri. Snimanje u sunčanom Splitu i na otocima zahtijeva preciznu organizaciju, a ekipa se odmah po dolasku baca na posao. Kako to izgleda u praksi, najbolje pokazuje trenutak u kojem se tehnički dio ekipe brine za svaki detalj – u videu vidimo Petra Perežu u elegantnom sivom odijelu dok mu kolega pažljivo namješta i pričvršćuje bubicu (mikrofon) na rever. Svaki šum na snimci može upropastiti prilog, stoga se ništa ne prepušta slučaju.

Petar Pereža
Petar Pereža FOTO: RTL

Ubrzo nakon toga, radna se atmosfera seli na more. Snimanje kadrova na prepunom trajektu poseban je izazov. Usred morskog plavetnila, vjetra i buke motora, Damira Gregoret pokazuje vrhunsku koncentraciju. Vidimo je u elegantnom plavom odijelu dok ispred golemog mikrofona s vjetrobranom i reflektora uvježbava tekst i snima najavne kadrove na palubi trajekta, okružena putnicima.

Damira Gregoret i Petar Pereža
Damira Gregoret i Petar Pereža FOTO: RTL

Sati rada za nekoliko sekundi na ekranu

Ekipa se potom seli na kopno, ispred povijesnih kamenih zdanja u staroj jezgri. Tu na scenu stupaju teške profesionalne kamere. Dok se u pozadini odvija svakodnevni život i prolaze djeca, Petar Pereža fokusirano hoda i snima takozvane "stend-apove" - napete sekunde u kojima novinar vodi gledatelje izravno kroz priču na samoj lokaciji. Iza kamere, snimatelj s kompletnom opremom na leđima prati svaki njegov korak kako bi kadar bio savršen.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Pauza za obožavatelje

Iako je raspored gust, a sunce neumoljivo, zaštitna lica RTL-a uvijek nađu vremena za one zbog kojih sve ovo i rade – svoje gledatelje. Prolaznici i lokalno stanovništvo brzo su prepoznali poznata televizijska lica, pa je snimanje nakratko prekinuto radi zajedničkog fotografiranja. 

Kao što sama ekipa ističe u opisu svog videa: "Nekoliko sekundi na ekranu, sati rada iza..." - ovaj uzbudljivi uvid iza kamera podsjetnik je da je televizijska čarolija zapravo rezultat timskog truda, neumornog rada na terenu i neizmjerne ljubavi prema novinarskom poslu.

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