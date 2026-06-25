Iza kulisa 'RTL-a Danas': Kako izgleda radni dan s Damirom Gregoret i Petrom Perežom na terenu u Dalmaciji

Gledatelji svake večeri u 19 sati vide savršeno ušminkan studio, besprijekornu rasvjetu i voditelje koji s potpunom smirenošću i profesionalizmom donose najvažnije vijesti dana. No, jeste li se ikada zapitali koliko truda, sati rada i pripreme stoji iza onih nekoliko sekundi ili minuta koje zaštitna lica RTL-a provedu ispred kamera na terenu?

Radni dan na terenu počinje davno prije paljenja crvenog svjetla na kameri. Snimanje u sunčanom Splitu i na otocima zahtijeva preciznu organizaciju, a ekipa se odmah po dolasku baca na posao. Kako to izgleda u praksi, najbolje pokazuje trenutak u kojem se tehnički dio ekipe brine za svaki detalj – u videu vidimo Petra Perežu u elegantnom sivom odijelu dok mu kolega pažljivo namješta i pričvršćuje bubicu (mikrofon) na rever. Svaki šum na snimci može upropastiti prilog, stoga se ništa ne prepušta slučaju.

Ubrzo nakon toga, radna se atmosfera seli na more. Snimanje kadrova na prepunom trajektu poseban je izazov. Usred morskog plavetnila, vjetra i buke motora, Damira Gregoret pokazuje vrhunsku koncentraciju. Vidimo je u elegantnom plavom odijelu dok ispred golemog mikrofona s vjetrobranom i reflektora uvježbava tekst i snima najavne kadrove na palubi trajekta, okružena putnicima.

Ekipa se potom seli na kopno, ispred povijesnih kamenih zdanja u staroj jezgri. Tu na scenu stupaju teške profesionalne kamere. Dok se u pozadini odvija svakodnevni život i prolaze djeca, Petar Pereža fokusirano hoda i snima takozvane "stend-apove" - napete sekunde u kojima novinar vodi gledatelje izravno kroz priču na samoj lokaciji. Iza kamere, snimatelj s kompletnom opremom na leđima prati svaki njegov korak kako bi kadar bio savršen.

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Iako je raspored gust, a sunce neumoljivo, zaštitna lica RTL-a uvijek nađu vremena za one zbog kojih sve ovo i rade – svoje gledatelje. Prolaznici i lokalno stanovništvo brzo su prepoznali poznata televizijska lica, pa je snimanje nakratko prekinuto radi zajedničkog fotografiranja.

Kao što sama ekipa ističe u opisu svog videa: "Nekoliko sekundi na ekranu, sati rada iza..." - ovaj uzbudljivi uvid iza kamera podsjetnik je da je televizijska čarolija zapravo rezultat timskog truda, neumornog rada na terenu i neizmjerne ljubavi prema novinarskom poslu.